Rebel Cars (RC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rebel Cars (RC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rebel Cars (RC) Informasjon RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. Offisiell nettside: https://rebelcars.io/ Blokkutforsker: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606 Kjøp RC nå!

Rebel Cars (RC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rebel Cars (RC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M All-time high: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 All-Time Low: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 Nåværende pris: $ 0.00702 $ 0.00702 $ 0.00702 Lær mer om Rebel Cars (RC) pris

Rebel Cars (RC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rebel Cars (RC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RCs tokenomics, kan du utforske RC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RC Interessert i å legge til Rebel Cars (RC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RC på MEXC nå!

Rebel Cars (RC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RC nå!

RC prisforutsigelse Vil du vite hvor RC kan være på vei? Vår RC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!