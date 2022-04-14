Redbelly Network (RBNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Redbelly Network (RBNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Redbelly Network (RBNT) Informasjon Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Offisiell nettside: https://www.redbelly.network/ Teknisk dokument: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Kjøp RBNT nå!

Redbelly Network (RBNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Redbelly Network (RBNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 138.60M $ 138.60M $ 138.60M All-time high: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 All-Time Low: $ 0.01118739907328335 $ 0.01118739907328335 $ 0.01118739907328335 Nåværende pris: $ 0.01386 $ 0.01386 $ 0.01386 Lær mer om Redbelly Network (RBNT) pris

Redbelly Network (RBNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Redbelly Network (RBNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RBNTs tokenomics, kan du utforske RBNT tokenets livepris!

Redbelly Network (RBNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RBNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RBNT nå!

RBNT prisforutsigelse Vil du vite hvor RBNT kan være på vei? Vår RBNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RBNT tokenets prisforutsigelse nå!

