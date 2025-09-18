Dagens Redbelly Network livepris er 0.01145 USD. Spor prisoppdateringer for RBNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RBNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Redbelly Network livepris er 0.01145 USD. Spor prisoppdateringer for RBNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RBNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Redbelly Network Logo

Redbelly Network Pris(RBNT)

1 RBNT til USD livepris:

$0.01145
$0.01145$0.01145
-0.52%1D
USD
Redbelly Network (RBNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:26 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.011
$ 0.011$ 0.011
24 timer lav
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
24 timer høy

$ 0.011
$ 0.011$ 0.011

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.011239630519671483
$ 0.011239630519671483$ 0.011239630519671483

-0.44%

-0.52%

-20.71%

-20.71%

Redbelly Network (RBNT) sanntidsprisen er $ 0.01145. I løpet av de siste 24 timene har RBNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.011 og et toppnivå på $ 0.012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBNT er $ 0.48118740230883084, mens den rekordlave prisen er $ 0.011239630519671483.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBNT endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og -20.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Redbelly Network (RBNT) Markedsinformasjon

No.849

$ 24.76M
$ 24.76M$ 24.76M

$ 252.54K
$ 252.54K$ 252.54K

$ 114.50M
$ 114.50M$ 114.50M

2.16B
2.16B 2.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

21.62%

REDBELLY

Nåværende markedsverdi på Redbelly Network er $ 24.76M, med et 24-timers handelsvolum på $ 252.54K. Den sirkulerende forsyningen på RBNT er 2.16B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.50M.

Redbelly Network (RBNT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Redbelly Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000599-0.52%
30 dager$ -0.00576-33.47%
60 dager$ -0.01709-59.89%
90 dager$ -0.00459-28.62%
Redbelly Network Prisendring i dag

I dag registrerte RBNT en endring på $ -0.0000599 (-0.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Redbelly Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00576 (-33.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Redbelly Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RBNT en endring på $ -0.01709 (-59.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Redbelly Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00459-28.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Redbelly Network (RBNT)?

Sjekk ut Redbelly Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Redbelly Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RBNT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Redbelly Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Redbelly Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Redbelly Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Redbelly Network (RBNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Redbelly Network (RBNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Redbelly Network.

Sjekk Redbelly Networkprisprognosen nå!

Redbelly Network (RBNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Redbelly Network (RBNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RBNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Redbelly Network (RBNT)

Leter du etter hvordan du kjøperRedbelly Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Redbelly Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RBNT til lokale valutaer

1 Redbelly Network(RBNT) til VND
301.30675
1 Redbelly Network(RBNT) til AUD
A$0.0172895
1 Redbelly Network(RBNT) til GBP
0.008473
1 Redbelly Network(RBNT) til EUR
0.0097325
1 Redbelly Network(RBNT) til USD
$0.01145
1 Redbelly Network(RBNT) til MYR
RM0.04809
1 Redbelly Network(RBNT) til TRY
0.4736865
1 Redbelly Network(RBNT) til JPY
¥1.68315
1 Redbelly Network(RBNT) til ARS
ARS$16.887834
1 Redbelly Network(RBNT) til RUB
0.956075
1 Redbelly Network(RBNT) til INR
1.0086305
1 Redbelly Network(RBNT) til IDR
Rp190.833257
1 Redbelly Network(RBNT) til KRW
15.991528
1 Redbelly Network(RBNT) til PHP
0.653566
1 Redbelly Network(RBNT) til EGP
￡E.0.5513175
1 Redbelly Network(RBNT) til BRL
R$0.060914
1 Redbelly Network(RBNT) til CAD
C$0.0156865
1 Redbelly Network(RBNT) til BDT
1.393923
1 Redbelly Network(RBNT) til NGN
17.115002
1 Redbelly Network(RBNT) til COP
$44.7265625
1 Redbelly Network(RBNT) til ZAR
R.0.1986575
1 Redbelly Network(RBNT) til UAH
0.473114
1 Redbelly Network(RBNT) til TZS
T.Sh.28.341498
1 Redbelly Network(RBNT) til VES
Bs1.86635
1 Redbelly Network(RBNT) til CLP
$10.93475
1 Redbelly Network(RBNT) til PKR
Rs3.249968
1 Redbelly Network(RBNT) til KZT
6.1991445
1 Redbelly Network(RBNT) til THB
฿0.364568
1 Redbelly Network(RBNT) til TWD
NT$0.3461335
1 Redbelly Network(RBNT) til AED
د.إ0.0420215
1 Redbelly Network(RBNT) til CHF
Fr0.0090455
1 Redbelly Network(RBNT) til HKD
HK$0.0889665
1 Redbelly Network(RBNT) til AMD
֏4.381915
1 Redbelly Network(RBNT) til MAD
.د.م0.103279
1 Redbelly Network(RBNT) til MXN
$0.2107945
1 Redbelly Network(RBNT) til SAR
ريال0.0429375
1 Redbelly Network(RBNT) til ETB
Br1.6438765
1 Redbelly Network(RBNT) til KES
KSh1.479111
1 Redbelly Network(RBNT) til JOD
د.أ0.00811805
1 Redbelly Network(RBNT) til PLN
0.041449
1 Redbelly Network(RBNT) til RON
лв0.049464
1 Redbelly Network(RBNT) til SEK
kr0.1077445
1 Redbelly Network(RBNT) til BGN
лв0.019007
1 Redbelly Network(RBNT) til HUF
Ft3.8076975
1 Redbelly Network(RBNT) til CZK
0.2366715
1 Redbelly Network(RBNT) til KWD
د.ك0.00349225
1 Redbelly Network(RBNT) til ILS
0.0381285
1 Redbelly Network(RBNT) til BOB
Bs0.0791195
1 Redbelly Network(RBNT) til AZN
0.019465
1 Redbelly Network(RBNT) til TJS
SM0.107172
1 Redbelly Network(RBNT) til GEL
0.030915
1 Redbelly Network(RBNT) til AOA
Kz10.4374765
1 Redbelly Network(RBNT) til BHD
.د.ب0.00431665
1 Redbelly Network(RBNT) til BMD
$0.01145
1 Redbelly Network(RBNT) til DKK
kr0.0727075
1 Redbelly Network(RBNT) til HNL
L0.3001045
1 Redbelly Network(RBNT) til MUR
0.519143
1 Redbelly Network(RBNT) til NAD
$0.1986575
1 Redbelly Network(RBNT) til NOK
kr0.113813
1 Redbelly Network(RBNT) til NZD
$0.019465
1 Redbelly Network(RBNT) til PAB
B/.0.01145
1 Redbelly Network(RBNT) til PGK
K0.047861
1 Redbelly Network(RBNT) til QAR
ر.ق0.0415635
1 Redbelly Network(RBNT) til RSD
дин.1.142252
1 Redbelly Network(RBNT) til UZS
soʻm141.3579215
1 Redbelly Network(RBNT) til ALL
L0.944167
1 Redbelly Network(RBNT) til ANG
ƒ0.0204955
1 Redbelly Network(RBNT) til AWG
ƒ0.02061
1 Redbelly Network(RBNT) til BBD
$0.0229
1 Redbelly Network(RBNT) til BAM
KM0.019007
1 Redbelly Network(RBNT) til BIF
Fr34.17825
1 Redbelly Network(RBNT) til BND
$0.014656
1 Redbelly Network(RBNT) til BSD
$0.01145
1 Redbelly Network(RBNT) til JMD
$1.8366945
1 Redbelly Network(RBNT) til KHR
45.983887
1 Redbelly Network(RBNT) til KMF
Fr4.7861
1 Redbelly Network(RBNT) til LAK
248.9130385
1 Redbelly Network(RBNT) til LKR
Rs3.463396
1 Redbelly Network(RBNT) til MDL
L0.188925
1 Redbelly Network(RBNT) til MGA
Ar50.6636165
1 Redbelly Network(RBNT) til MOP
P0.0917145
1 Redbelly Network(RBNT) til MVR
0.175185
1 Redbelly Network(RBNT) til MWK
MK19.8784595
1 Redbelly Network(RBNT) til MZN
MT0.731655
1 Redbelly Network(RBNT) til NPR
Rs1.613534
1 Redbelly Network(RBNT) til PYG
81.7759
1 Redbelly Network(RBNT) til RWF
Fr16.59105
1 Redbelly Network(RBNT) til SBD
$0.09389
1 Redbelly Network(RBNT) til SCR
0.174269
1 Redbelly Network(RBNT) til SRD
$0.4361305
1 Redbelly Network(RBNT) til SVC
$0.1001875
1 Redbelly Network(RBNT) til SZL
L0.1986575
1 Redbelly Network(RBNT) til TMT
m0.040075
1 Redbelly Network(RBNT) til TND
د.ت0.0333195
1 Redbelly Network(RBNT) til TTD
$0.0775165
1 Redbelly Network(RBNT) til UGX
Sh40.1666
1 Redbelly Network(RBNT) til XAF
Fr6.3891
1 Redbelly Network(RBNT) til XCD
$0.030915
1 Redbelly Network(RBNT) til XOF
Fr6.3891
1 Redbelly Network(RBNT) til XPF
Fr1.15645
1 Redbelly Network(RBNT) til BWP
P0.152514
1 Redbelly Network(RBNT) til BZD
$0.0230145
1 Redbelly Network(RBNT) til CVE
$1.073781
1 Redbelly Network(RBNT) til DJF
Fr2.0381
1 Redbelly Network(RBNT) til DOP
$0.710129
1 Redbelly Network(RBNT) til DZD
د.ج1.483691
1 Redbelly Network(RBNT) til FJD
$0.0257625
1 Redbelly Network(RBNT) til GNF
Fr99.55775
1 Redbelly Network(RBNT) til GTQ
Q0.087707
1 Redbelly Network(RBNT) til GYD
$2.3963705
1 Redbelly Network(RBNT) til ISK
kr1.38545

Redbelly Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Redbelly Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Redbelly Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Redbelly Network

Hvor mye er Redbelly Network (RBNT) verdt i dag?
Live RBNT prisen i USD er 0.01145 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RBNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RBNT til USD er $ 0.01145. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Redbelly Network?
Markedsverdien for RBNT er $ 24.76M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RBNT?
Den sirkulerende forsyningen av RBNT er 2.16B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRBNT ?
RBNT oppnådde en ATH-pris på 0.48118740230883084 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RBNT?
RBNT så en ATL-pris på 0.011239630519671483 USD.
Hva er handelsvolumet til RBNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RBNT er $ 252.54K USD.
Vil RBNT gå høyere i år?
RBNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RBNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:26 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RBNT-til-USD-kalkulator

Beløp

RBNT
RBNT
USD
USD

1 RBNT = 0.01145 USD

Handle RBNT

RBNTUSDC
$0.01147
$0.01147$0.01147
-0.33%
RBNTUSDT
$0.01145
$0.01145$0.01145
-0.43%

