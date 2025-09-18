Dagens QuantixAI livepris er 102.38 USD. Spor prisoppdateringer for QAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens QuantixAI livepris er 102.38 USD. Spor prisoppdateringer for QAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

QuantixAI Pris(QAI)

$102.41
+0.01%1D
QuantixAI (QAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:47:43 (UTC+8)

QuantixAI (QAI) Prisinformasjon (USD)

$ 102.13
24 timer lav
$ 104.21
24 timer høy

QuantixAI (QAI) sanntidsprisen er $ 102.38. I løpet av de siste 24 timene har QAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 102.13 og et toppnivå på $ 104.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QAI er $ 109.65198639977727, mens den rekordlave prisen er $ 2.109046466218064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QAI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QuantixAI (QAI) Markedsinformasjon

$ 82.36M
$ 251.06K
$ 1.02B
804.46K
10,000,000
10,000,000
Nåværende markedsverdi på QuantixAI er $ 82.36M, med et 24-timers handelsvolum på $ 251.06K. Den sirkulerende forsyningen på QAI er 804.46K, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02B.

QuantixAI (QAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene QuantixAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0102+0.01%
30 dager$ +2.14+2.13%
60 dager$ -3.9-3.67%
90 dager$ +7.77+8.21%
QuantixAI Prisendring i dag

I dag registrerte QAI en endring på $ +0.0102 (+0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

QuantixAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +2.14 (+2.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

QuantixAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QAI en endring på $ -3.9 (-3.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

QuantixAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +7.77+8.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for QuantixAI (QAI)?

Sjekk ut QuantixAI Prishistorikk-siden nå.

Hva er QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere QuantixAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk QAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om QuantixAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din QuantixAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

QuantixAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil QuantixAI (QAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine QuantixAI (QAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for QuantixAI.

Sjekk QuantixAIprisprognosen nå!

QuantixAI (QAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QuantixAI (QAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe QuantixAI (QAI)

Leter du etter hvordan du kjøperQuantixAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe QuantixAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QAI til lokale valutaer

QuantixAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av QuantixAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell QuantixAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om QuantixAI

Hvor mye er QuantixAI (QAI) verdt i dag?
Live QAI prisen i USD er 102.38 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QAI til USD er $ 102.38. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for QuantixAI?
Markedsverdien for QAI er $ 82.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QAI?
Den sirkulerende forsyningen av QAI er 804.46K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQAI ?
QAI oppnådde en ATH-pris på 109.65198639977727 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QAI?
QAI så en ATL-pris på 2.109046466218064 USD.
Hva er handelsvolumet til QAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QAI er $ 251.06K USD.
Vil QAI gå høyere i år?
QAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
QuantixAI (QAI) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

