QuantixAI (QAI) Informasjon QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Offisiell nettside: https://quantixai.io/ Teknisk dokument: https://quantixai.io/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Kjøp QAI nå!

QuantixAI (QAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QuantixAI (QAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81,17M $ 81,17M $ 81,17M Total forsyning: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Sirkulerende forsyning: $ 804,46K $ 804,46K $ 804,46K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1,01B $ 1,01B $ 1,01B All-time high: $ 149,09 $ 149,09 $ 149,09 All-Time Low: $ 2,109046466218064 $ 2,109046466218064 $ 2,109046466218064 Nåværende pris: $ 100,9 $ 100,9 $ 100,9 Lær mer om QuantixAI (QAI) pris

QuantixAI (QAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QuantixAI (QAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QAIs tokenomics, kan du utforske QAI tokenets livepris!

