QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

RangeringNo.448

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)837.40%

Opplagsforsyning804,455.02235056

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning10,000,000

Opplagsforsyning0.0804%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high109.65198639977727,2025-07-13

Laveste pris2.109046466218064,2024-04-20

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

