Dagens Purr livepris er 0.1819 USD. Spor prisoppdateringer for PURR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PURR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Purr Logo

Purr Pris(PURR)

1 PURR til USD livepris:

$0.1822
$0.1822$0.1822
-5.69%1D
USD
Purr (PURR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:32:38 (UTC+8)

Purr (PURR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1797
$ 0.1797$ 0.1797
24 timer lav
$ 0.2009
$ 0.2009$ 0.2009
24 timer høy

$ 0.1797
$ 0.1797$ 0.1797

$ 0.2009
$ 0.2009$ 0.2009

$ 0.6893921787129689
$ 0.6893921787129689$ 0.6893921787129689

$ 0.06048517707116241
$ 0.06048517707116241$ 0.06048517707116241

-0.28%

-5.68%

-6.05%

-6.05%

Purr (PURR) sanntidsprisen er $ 0.1819. I løpet av de siste 24 timene har PURR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1797 og et toppnivå på $ 0.2009, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PURR er $ 0.6893921787129689, mens den rekordlave prisen er $ 0.06048517707116241.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PURR endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -5.68% over 24 timer og -6.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Purr (PURR) Markedsinformasjon

No.3601

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 69.27K
$ 69.27K$ 69.27K

$ 181.90M
$ 181.90M$ 181.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

598,170,898
598,170,898 598,170,898

0.00%

HYPEREVM

Nåværende markedsverdi på Purr er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 69.27K. Den sirkulerende forsyningen på PURR er 0.00, med en total tilgang på 598170898. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.90M.

Purr (PURR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Purr for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.010993-5.68%
30 dager$ +0.0274+17.73%
60 dager$ -0.0084-4.42%
90 dager$ -0.0058-3.10%
Purr Prisendring i dag

I dag registrerte PURR en endring på $ -0.010993 (-5.68%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Purr 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0274 (+17.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Purr 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PURR en endring på $ -0.0084 (-4.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Purr 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0058-3.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Purr (PURR)?

Sjekk ut Purr Prishistorikk-siden nå.

Hva er Purr (PURR)

Purr er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Purr investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PURR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Purr på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Purr kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Purr Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Purr (PURR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Purr (PURR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Purr.

Sjekk Purrprisprognosen nå!

Purr (PURR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Purr (PURR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PURR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Purr (PURR)

Leter du etter hvordan du kjøperPurr? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Purr på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Purr Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Purr, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Purr nettside
Blokker Explorer

Hvor mye er Purr (PURR) verdt i dag?
Live PURR prisen i USD er 0.1819 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PURR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PURR til USD er $ 0.1819. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Purr?
Markedsverdien for PURR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PURR?
Den sirkulerende forsyningen av PURR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPURR ?
PURR oppnådde en ATH-pris på 0.6893921787129689 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PURR?
PURR så en ATL-pris på 0.06048517707116241 USD.
Hva er handelsvolumet til PURR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PURR er $ 69.27K USD.
Vil PURR gå høyere i år?
PURR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PURR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:32:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PURR-til-USD-kalkulator

Beløp

PURR
PURR
USD
USD

1 PURR = 0.1819 USD

Handle PURR

PURRUSDT
$0.1822
$0.1822$0.1822
-5.74%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker