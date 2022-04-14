Purr (PURR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Purr (PURR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Purr (PURR) Informasjon Offisiell nettside: https://app.hyperliquid.xyz/trade/PURR/USDC Blokkutforsker: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0xc1fb593aeffbeb02f85e0308e9956a90 Kjøp PURR nå!

Purr (PURR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Purr (PURR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 598.17M $ 598.17M $ 598.17M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 178.40M $ 178.40M $ 178.40M All-time high: $ 0.348 $ 0.348 $ 0.348 All-Time Low: $ 0.06048517707116241 $ 0.06048517707116241 $ 0.06048517707116241 Nåværende pris: $ 0.1784 $ 0.1784 $ 0.1784 Lær mer om Purr (PURR) pris

Purr (PURR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Purr (PURR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PURR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PURR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PURRs tokenomics, kan du utforske PURR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PURR Interessert i å legge til Purr (PURR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PURR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PURR på MEXC nå!

Purr (PURR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PURR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PURR nå!

PURR prisforutsigelse Vil du vite hvor PURR kan være på vei? Vår PURR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PURR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!