Dagens pumpBTC livepris er 0.09059 USD. Spor prisoppdateringer for PUMPBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUMPBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

pumpBTC Logo

pumpBTC Pris(PUMPBTC)

1 PUMPBTC til USD livepris:

$0.09057
$0.09057$0.09057
-4.23%1D
USD
pumpBTC (PUMPBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:02:34 (UTC+8)

pumpBTC (PUMPBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08953
$ 0.08953$ 0.08953
24 timer lav
$ 0.09875
$ 0.09875$ 0.09875
24 timer høy

$ 0.08953
$ 0.08953$ 0.08953

$ 0.09875
$ 0.09875$ 0.09875

$ 0.23385128396045374
$ 0.23385128396045374$ 0.23385128396045374

$ 0.005963806888961928
$ 0.005963806888961928$ 0.005963806888961928

-3.81%

-4.22%

+71.93%

+71.93%

pumpBTC (PUMPBTC) sanntidsprisen er $ 0.09059. I løpet av de siste 24 timene har PUMPBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08953 og et toppnivå på $ 0.09875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUMPBTC er $ 0.23385128396045374, mens den rekordlave prisen er $ 0.005963806888961928.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUMPBTC endret seg med -3.81% i løpet av den siste timen, -4.22% over 24 timer og +71.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pumpBTC (PUMPBTC) Markedsinformasjon

No.824

$ 25.82M
$ 25.82M$ 25.82M

$ 76.46K
$ 76.46K$ 76.46K

$ 90.59M
$ 90.59M$ 90.59M

285.00M
285.00M 285.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.50%

ETH

Nåværende markedsverdi på pumpBTC er $ 25.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 76.46K. Den sirkulerende forsyningen på PUMPBTC er 285.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.59M.

pumpBTC (PUMPBTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene pumpBTC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0040003-4.22%
30 dager$ +0.04977+121.92%
60 dager$ +0.05071+127.15%
90 dager$ +0.05562+159.05%
pumpBTC Prisendring i dag

I dag registrerte PUMPBTC en endring på $ -0.0040003 (-4.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

pumpBTC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.04977 (+121.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

pumpBTC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PUMPBTC en endring på $ +0.05071 (+127.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

pumpBTC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.05562+159.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for pumpBTC (PUMPBTC)?

Sjekk ut pumpBTC Prishistorikk-siden nå.

Hva er pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere pumpBTC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PUMPBTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om pumpBTC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din pumpBTC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

pumpBTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil pumpBTC (PUMPBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine pumpBTC (PUMPBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for pumpBTC.

Sjekk pumpBTCprisprognosen nå!

pumpBTC (PUMPBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak pumpBTC (PUMPBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUMPBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe pumpBTC (PUMPBTC)

Leter du etter hvordan du kjøperpumpBTC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe pumpBTC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PUMPBTC til lokale valutaer

1 pumpBTC(PUMPBTC) til VND
2,383.87585
1 pumpBTC(PUMPBTC) til AUD
A$0.1367909
1 pumpBTC(PUMPBTC) til GBP
0.0670366
1 pumpBTC(PUMPBTC) til EUR
0.0770015
1 pumpBTC(PUMPBTC) til USD
$0.09059
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MYR
RM0.380478
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TRY
3.7486142
1 pumpBTC(PUMPBTC) til JPY
¥13.31673
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ARS
ARS$133.6130028
1 pumpBTC(PUMPBTC) til RUB
7.564265
1 pumpBTC(PUMPBTC) til INR
7.9800731
1 pumpBTC(PUMPBTC) til IDR
Rp1,509.8327294
1 pumpBTC(PUMPBTC) til KRW
126.5216176
1 pumpBTC(PUMPBTC) til PHP
5.1672536
1 pumpBTC(PUMPBTC) til EGP
￡E.4.3628144
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BRL
R$0.4819388
1 pumpBTC(PUMPBTC) til CAD
C$0.1241083
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BDT
11.0284266
1 pumpBTC(PUMPBTC) til NGN
135.4103084
1 pumpBTC(PUMPBTC) til COP
$352.4902195
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ZAR
R.1.5690188
1 pumpBTC(PUMPBTC) til UAH
3.7431788
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TZS
T.Sh.224.2319916
1 pumpBTC(PUMPBTC) til VES
Bs14.76617
1 pumpBTC(PUMPBTC) til CLP
$86.51345
1 pumpBTC(PUMPBTC) til PKR
Rs25.7130656
1 pumpBTC(PUMPBTC) til KZT
49.0463319
1 pumpBTC(PUMPBTC) til THB
฿2.8816679
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TWD
NT$2.7376298
1 pumpBTC(PUMPBTC) til AED
د.إ0.3324653
1 pumpBTC(PUMPBTC) til CHF
Fr0.0715661
1 pumpBTC(PUMPBTC) til HKD
HK$0.7038843
1 pumpBTC(PUMPBTC) til AMD
֏34.668793
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MAD
.د.م0.8171218
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MXN
$1.6650442
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SAR
ريال0.3397125
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ETB
Br13.0060063
1 pumpBTC(PUMPBTC) til KES
KSh11.7024162
1 pumpBTC(PUMPBTC) til JOD
د.أ0.06422831
1 pumpBTC(PUMPBTC) til PLN
0.3279358
1 pumpBTC(PUMPBTC) til RON
лв0.3904429
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SEK
kr0.851546
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BGN
лв0.1503794
1 pumpBTC(PUMPBTC) til HUF
Ft30.0958098
1 pumpBTC(PUMPBTC) til CZK
1.8715894
1 pumpBTC(PUMPBTC) til KWD
د.ك0.02762995
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ILS
0.3016647
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BOB
Bs0.6259769
1 pumpBTC(PUMPBTC) til AZN
0.154003
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TJS
SM0.8479224
1 pumpBTC(PUMPBTC) til GEL
0.244593
1 pumpBTC(PUMPBTC) til AOA
Kz82.5791263
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BHD
.د.ب0.03415243
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BMD
$0.09059
1 pumpBTC(PUMPBTC) til DKK
kr0.5752465
1 pumpBTC(PUMPBTC) til HNL
L2.3743639
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MUR
4.1073506
1 pumpBTC(PUMPBTC) til NAD
$1.5717365
1 pumpBTC(PUMPBTC) til NOK
kr0.9004646
1 pumpBTC(PUMPBTC) til NZD
$0.154003
1 pumpBTC(PUMPBTC) til PAB
B/.0.09059
1 pumpBTC(PUMPBTC) til PGK
K0.3786662
1 pumpBTC(PUMPBTC) til QAR
ر.ق0.3288417
1 pumpBTC(PUMPBTC) til RSD
дин.9.0309171
1 pumpBTC(PUMPBTC) til UZS
soʻm1,118.3942453
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ALL
L7.4700514
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ANG
ƒ0.1621561
1 pumpBTC(PUMPBTC) til AWG
ƒ0.163062
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BBD
$0.18118
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BAM
KM0.1503794
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BIF
Fr270.41115
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BND
$0.1159552
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BSD
$0.09059
1 pumpBTC(PUMPBTC) til JMD
$14.5315419
1 pumpBTC(PUMPBTC) til KHR
363.8148754
1 pumpBTC(PUMPBTC) til KMF
Fr37.86662
1 pumpBTC(PUMPBTC) til LAK
1,969.3477867
1 pumpBTC(PUMPBTC) til LKR
Rs27.4016632
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MDL
L1.494735
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MGA
Ar400.8399143
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MOP
P0.7256259
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MVR
1.386027
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MWK
MK157.2742049
1 pumpBTC(PUMPBTC) til MZN
MT5.788701
1 pumpBTC(PUMPBTC) til NPR
Rs12.7659428
1 pumpBTC(PUMPBTC) til PYG
646.99378
1 pumpBTC(PUMPBTC) til RWF
Fr131.26491
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SBD
$0.742838
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SCR
1.2981547
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SRD
$3.4505731
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SVC
$0.7926625
1 pumpBTC(PUMPBTC) til SZL
L1.5717365
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TMT
m0.317065
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TND
د.ت0.2636169
1 pumpBTC(PUMPBTC) til TTD
$0.6132943
1 pumpBTC(PUMPBTC) til UGX
Sh317.78972
1 pumpBTC(PUMPBTC) til XAF
Fr50.54922
1 pumpBTC(PUMPBTC) til XCD
$0.244593
1 pumpBTC(PUMPBTC) til XOF
Fr50.54922
1 pumpBTC(PUMPBTC) til XPF
Fr9.14959
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BWP
P1.2066588
1 pumpBTC(PUMPBTC) til BZD
$0.1820859
1 pumpBTC(PUMPBTC) til CVE
$8.4955302
1 pumpBTC(PUMPBTC) til DJF
Fr16.03443
1 pumpBTC(PUMPBTC) til DOP
$5.6183918
1 pumpBTC(PUMPBTC) til DZD
د.ج11.7359345
1 pumpBTC(PUMPBTC) til FJD
$0.2038275
1 pumpBTC(PUMPBTC) til GNF
Fr787.68005
1 pumpBTC(PUMPBTC) til GTQ
Q0.6939194
1 pumpBTC(PUMPBTC) til GYD
$18.9595811
1 pumpBTC(PUMPBTC) til ISK
kr10.96139

pumpBTC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av pumpBTC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell pumpBTC nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om pumpBTC

Hvor mye er pumpBTC (PUMPBTC) verdt i dag?
Live PUMPBTC prisen i USD er 0.09059 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUMPBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUMPBTC til USD er $ 0.09059. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for pumpBTC?
Markedsverdien for PUMPBTC er $ 25.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUMPBTC?
Den sirkulerende forsyningen av PUMPBTC er 285.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUMPBTC ?
PUMPBTC oppnådde en ATH-pris på 0.23385128396045374 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUMPBTC?
PUMPBTC så en ATL-pris på 0.005963806888961928 USD.
Hva er handelsvolumet til PUMPBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUMPBTC er $ 76.46K USD.
Vil PUMPBTC gå høyere i år?
PUMPBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUMPBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
pumpBTC (PUMPBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

