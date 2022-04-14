pumpBTC (PUMPBTC) tokenomics

pumpBTC (PUMPBTC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i pumpBTC (PUMPBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
pumpBTC (PUMPBTC) Informasjon

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

Offisiell nettside:
https://pumpbtc.xyz/
Teknisk dokument:
https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for pumpBTC (PUMPBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 55.46M
$ 55.46M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 285.00M
$ 285.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 194.60M
$ 194.60M
All-time high:
$ 0.29652
$ 0.29652
All-Time Low:
$ 0.005963806888961928
$ 0.005963806888961928
Nåværende pris:
$ 0.1946
$ 0.1946

pumpBTC (PUMPBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak pumpBTC (PUMPBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PUMPBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PUMPBTC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PUMPBTCs tokenomics, kan du utforske PUMPBTC tokenets livepris!

