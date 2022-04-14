pumpBTC (PUMPBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i pumpBTC (PUMPBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

pumpBTC (PUMPBTC) Informasjon PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. Offisiell nettside: https://pumpbtc.xyz/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C Kjøp PUMPBTC nå!

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for pumpBTC (PUMPBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.46M $ 55.46M $ 55.46M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 194.60M $ 194.60M $ 194.60M All-time high: $ 0.29652 $ 0.29652 $ 0.29652 All-Time Low: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 Nåværende pris: $ 0.1946 $ 0.1946 $ 0.1946 Lær mer om pumpBTC (PUMPBTC) pris

pumpBTC (PUMPBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak pumpBTC (PUMPBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUMPBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUMPBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUMPBTCs tokenomics, kan du utforske PUMPBTC tokenets livepris!

