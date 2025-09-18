Hva er Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Bondex (BDXN) tokenomics

Folk spør også: Andre spørsmål om Bondex Hvor mye er Bondex (BDXN) verdt i dag? Live BDXN prisen i USD er 0.04305 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BDXN-til-USD-pris? $ 0.04305 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BDXN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bondex? Markedsverdien for BDXN er $ 6.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BDXN? Den sirkulerende forsyningen av BDXN er 160.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDXN ? BDXN oppnådde en ATH-pris på 0.06815006116064645 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BDXN? BDXN så en ATL-pris på 0.02794707527092435 USD . Hva er handelsvolumet til BDXN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDXN er $ 522.69K USD . Vil BDXN gå høyere i år? BDXN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDXN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bondex (BDXN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

