Hva er Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer (PUFFER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Puffer (PUFFER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUFFER tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Puffer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Puffer Hvor mye er Puffer (PUFFER) verdt i dag? Live PUFFER prisen i USD er 0.2064 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PUFFER-til-USD-pris? $ 0.2064 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PUFFER til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Puffer? Markedsverdien for PUFFER er $ 36.32M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PUFFER? Den sirkulerende forsyningen av PUFFER er 175.95M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUFFER ? PUFFER oppnådde en ATH-pris på 0.9974820750431335 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PUFFER? PUFFER så en ATL-pris på 0.1379968490783011 USD . Hva er handelsvolumet til PUFFER? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUFFER er $ 734.25K USD . Vil PUFFER gå høyere i år? PUFFER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUFFER prisprognosen for en mer grundig analyse.

