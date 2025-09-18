Dagens Puffer livepris er 0.2064 USD. Spor prisoppdateringer for PUFFER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUFFER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Puffer livepris er 0.2064 USD. Spor prisoppdateringer for PUFFER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUFFER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Puffer Logo

Puffer Pris(PUFFER)

1 PUFFER til USD livepris:

-0.28%1D
USD
Puffer (PUFFER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:20:36 (UTC+8)

Puffer (PUFFER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.38%

-0.27%

-8.27%

-8.27%

Puffer (PUFFER) sanntidsprisen er $ 0.2064. I løpet av de siste 24 timene har PUFFER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2037 og et toppnivå på $ 0.2222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUFFER er $ 0.9974820750431335, mens den rekordlave prisen er $ 0.1379968490783011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUFFER endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -8.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Puffer (PUFFER) Markedsinformasjon

No.698

17.59%

ETH

Nåværende markedsverdi på Puffer er $ 36.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 734.25K. Den sirkulerende forsyningen på PUFFER er 175.95M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.40M.

Puffer (PUFFER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Puffer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00058-0.27%
30 dager$ -0.0026-1.25%
60 dager$ -0.0167-7.49%
90 dager$ +0.0556+36.87%
Puffer Prisendring i dag

I dag registrerte PUFFER en endring på $ -0.00058 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Puffer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0026 (-1.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Puffer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PUFFER en endring på $ -0.0167 (-7.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Puffer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0556+36.87% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Puffer (PUFFER)?

Sjekk ut Puffer Prishistorikk-siden nå.

Hva er Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Puffer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PUFFER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Puffer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Puffer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Puffer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Puffer (PUFFER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Puffer (PUFFER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Puffer.

Sjekk Pufferprisprognosen nå!

Puffer (PUFFER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Puffer (PUFFER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUFFER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Puffer (PUFFER)

Leter du etter hvordan du kjøperPuffer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Puffer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PUFFER til lokale valutaer

1 Puffer(PUFFER) til VND
5,431.416
1 Puffer(PUFFER) til AUD
A$0.311664
1 Puffer(PUFFER) til GBP
0.152736
1 Puffer(PUFFER) til EUR
0.17544
1 Puffer(PUFFER) til USD
$0.2064
1 Puffer(PUFFER) til MYR
RM0.86688
1 Puffer(PUFFER) til TRY
8.540832
1 Puffer(PUFFER) til JPY
¥30.3408
1 Puffer(PUFFER) til ARS
ARS$304.423488
1 Puffer(PUFFER) til RUB
17.2344
1 Puffer(PUFFER) til INR
18.181776
1 Puffer(PUFFER) til IDR
Rp3,439.998624
1 Puffer(PUFFER) til KRW
288.266496
1 Puffer(PUFFER) til PHP
11.777184
1 Puffer(PUFFER) til EGP
￡E.9.940224
1 Puffer(PUFFER) til BRL
R$1.095984
1 Puffer(PUFFER) til CAD
C$0.282768
1 Puffer(PUFFER) til BDT
25.127136
1 Puffer(PUFFER) til NGN
308.518464
1 Puffer(PUFFER) til COP
$806.25
1 Puffer(PUFFER) til ZAR
R.3.574848
1 Puffer(PUFFER) til UAH
8.528448
1 Puffer(PUFFER) til TZS
T.Sh.510.889536
1 Puffer(PUFFER) til VES
Bs33.6432
1 Puffer(PUFFER) til CLP
$197.112
1 Puffer(PUFFER) til PKR
Rs58.584576
1 Puffer(PUFFER) til KZT
111.747024
1 Puffer(PUFFER) til THB
฿6.565584
1 Puffer(PUFFER) til TWD
NT$6.239472
1 Puffer(PUFFER) til AED
د.إ0.757488
1 Puffer(PUFFER) til CHF
Fr0.163056
1 Puffer(PUFFER) til HKD
HK$1.603728
1 Puffer(PUFFER) til AMD
֏78.98928
1 Puffer(PUFFER) til MAD
.د.م1.861728
1 Puffer(PUFFER) til MXN
$3.795696
1 Puffer(PUFFER) til SAR
ريال0.774
1 Puffer(PUFFER) til ETB
Br29.632848
1 Puffer(PUFFER) til KES
KSh26.662752
1 Puffer(PUFFER) til JOD
د.أ0.1463376
1 Puffer(PUFFER) til PLN
0.747168
1 Puffer(PUFFER) til RON
лв0.889584
1 Puffer(PUFFER) til SEK
kr1.942224
1 Puffer(PUFFER) til BGN
лв0.342624
1 Puffer(PUFFER) til HUF
Ft68.570208
1 Puffer(PUFFER) til CZK
4.266288
1 Puffer(PUFFER) til KWD
د.ك0.062952
1 Puffer(PUFFER) til ILS
0.687312
1 Puffer(PUFFER) til BOB
Bs1.426224
1 Puffer(PUFFER) til AZN
0.35088
1 Puffer(PUFFER) til TJS
SM1.931904
1 Puffer(PUFFER) til GEL
0.55728
1 Puffer(PUFFER) til AOA
Kz188.148048
1 Puffer(PUFFER) til BHD
.د.ب0.0778128
1 Puffer(PUFFER) til BMD
$0.2064
1 Puffer(PUFFER) til DKK
kr1.31064
1 Puffer(PUFFER) til HNL
L5.409744
1 Puffer(PUFFER) til MUR
9.358176
1 Puffer(PUFFER) til NAD
$3.58104
1 Puffer(PUFFER) til NOK
kr2.051616
1 Puffer(PUFFER) til NZD
$0.35088
1 Puffer(PUFFER) til PAB
B/.0.2064
1 Puffer(PUFFER) til PGK
K0.862752
1 Puffer(PUFFER) til QAR
ر.ق0.749232
1 Puffer(PUFFER) til RSD
дин.20.586336
1 Puffer(PUFFER) til UZS
soʻm2,548.146288
1 Puffer(PUFFER) til ALL
L17.019744
1 Puffer(PUFFER) til ANG
ƒ0.369456
1 Puffer(PUFFER) til AWG
ƒ0.37152
1 Puffer(PUFFER) til BBD
$0.4128
1 Puffer(PUFFER) til BAM
KM0.342624
1 Puffer(PUFFER) til BIF
Fr616.104
1 Puffer(PUFFER) til BND
$0.264192
1 Puffer(PUFFER) til BSD
$0.2064
1 Puffer(PUFFER) til JMD
$33.108624
1 Puffer(PUFFER) til KHR
828.914784
1 Puffer(PUFFER) til KMF
Fr86.2752
1 Puffer(PUFFER) til LAK
4,486.956432
1 Puffer(PUFFER) til LKR
Rs62.431872
1 Puffer(PUFFER) til MDL
L3.4056
1 Puffer(PUFFER) til MGA
Ar913.272528
1 Puffer(PUFFER) til MOP
P1.653264
1 Puffer(PUFFER) til MVR
3.15792
1 Puffer(PUFFER) til MWK
MK358.333104
1 Puffer(PUFFER) til MZN
MT13.18896
1 Puffer(PUFFER) til NPR
Rs29.085888
1 Puffer(PUFFER) til PYG
1,474.1088
1 Puffer(PUFFER) til RWF
Fr299.0736
1 Puffer(PUFFER) til SBD
$1.69248
1 Puffer(PUFFER) til SCR
2.957712
1 Puffer(PUFFER) til SRD
$7.861776
1 Puffer(PUFFER) til SVC
$1.806
1 Puffer(PUFFER) til SZL
L3.58104
1 Puffer(PUFFER) til TMT
m0.7224
1 Puffer(PUFFER) til TND
د.ت0.600624
1 Puffer(PUFFER) til TTD
$1.397328
1 Puffer(PUFFER) til UGX
Sh724.0512
1 Puffer(PUFFER) til XAF
Fr115.1712
1 Puffer(PUFFER) til XCD
$0.55728
1 Puffer(PUFFER) til XOF
Fr115.1712
1 Puffer(PUFFER) til XPF
Fr20.8464
1 Puffer(PUFFER) til BWP
P2.749248
1 Puffer(PUFFER) til BZD
$0.414864
1 Puffer(PUFFER) til CVE
$19.356192
1 Puffer(PUFFER) til DJF
Fr36.5328
1 Puffer(PUFFER) til DOP
$12.800928
1 Puffer(PUFFER) til DZD
د.ج26.741184
1 Puffer(PUFFER) til FJD
$0.4644
1 Puffer(PUFFER) til GNF
Fr1,794.648
1 Puffer(PUFFER) til GTQ
Q1.581024
1 Puffer(PUFFER) til GYD
$43.197456
1 Puffer(PUFFER) til ISK
kr24.9744

Puffer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Puffer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Puffer nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Puffer

Hvor mye er Puffer (PUFFER) verdt i dag?
Live PUFFER prisen i USD er 0.2064 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUFFER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUFFER til USD er $ 0.2064. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Puffer?
Markedsverdien for PUFFER er $ 36.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUFFER?
Den sirkulerende forsyningen av PUFFER er 175.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUFFER ?
PUFFER oppnådde en ATH-pris på 0.9974820750431335 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUFFER?
PUFFER så en ATL-pris på 0.1379968490783011 USD.
Hva er handelsvolumet til PUFFER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUFFER er $ 734.25K USD.
Vil PUFFER gå høyere i år?
PUFFER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUFFER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:20:36 (UTC+8)

Puffer (PUFFER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

