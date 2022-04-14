Puffer (PUFFER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Puffer (PUFFER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Puffer (PUFFER) Informasjon Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer's suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Offisiell nettside: https://www.puffer.fi/ Teknisk dokument: https://docs.puffer.fi/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530

Puffer (PUFFER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Puffer (PUFFER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.79M $ 34.79M $ 34.79M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 197.70M $ 197.70M $ 197.70M All-time high: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 All-Time Low: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Nåværende pris: $ 0.1977 $ 0.1977 $ 0.1977 Lær mer om Puffer (PUFFER) pris

Puffer (PUFFER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Puffer (PUFFER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUFFER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUFFER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe PUFFER Interessert i å legge til Puffer (PUFFER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PUFFER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Puffer (PUFFER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PUFFER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

PUFFER prisforutsigelse Vil du vite hvor PUFFER kan være på vei? Vår PUFFER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

