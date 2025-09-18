Hva er Phoenic (PNIC)

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Phoenic (PNIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Phoenic (PNIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Phoenic (PNIC)

Leter du etter hvordan du kjøperPhoenic? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Phoenic på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Phoenic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Phoenic Hvor mye er Phoenic (PNIC) verdt i dag? Live PNIC prisen i USD er 0.002077 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PNIC-til-USD-pris? $ 0.002077 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PNIC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Phoenic? Markedsverdien for PNIC er $ 528.32K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PNIC? Den sirkulerende forsyningen av PNIC er 254.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNIC ? PNIC oppnådde en ATH-pris på 0.4737735453901514 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PNIC? PNIC så en ATL-pris på 0.000283492125889431 USD . Hva er handelsvolumet til PNIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNIC er $ 51.12K USD . Vil PNIC gå høyere i år? PNIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNIC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Phoenic (PNIC) Viktige bransjeoppdateringer

