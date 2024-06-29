PNIC

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

NavnPNIC

RangeringNo.2420

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.04%

Opplagsforsyning254,367,022.35

Maksimal forsyning5,555,000,000

Total forsyning5,555,000,000

Opplagsforsyning0.0457%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4737735453901514,2024-06-29

Laveste pris0.000283492125889431,2024-09-19

Offentlig blokkjedeAVAX_CCHAIN

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...