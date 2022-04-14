Phoenic (PNIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phoenic (PNIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phoenic (PNIC) Informasjon Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Offisiell nettside: https://phoenictoken.com/ Teknisk dokument: https://phoenictoken.com/whitepaper Blokkutforsker: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Kjøp PNIC nå!

Phoenic (PNIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phoenic (PNIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 521.96K $ 521.96K $ 521.96K Total forsyning: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B Sirkulerende forsyning: $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M All-time high: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 All-Time Low: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 Nåværende pris: $ 0.002052 $ 0.002052 $ 0.002052 Lær mer om Phoenic (PNIC) pris

Phoenic (PNIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phoenic (PNIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNICs tokenomics, kan du utforske PNIC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PNIC Interessert i å legge til Phoenic (PNIC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PNIC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PNIC på MEXC nå!

Phoenic (PNIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PNIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PNIC nå!

PNIC prisforutsigelse Vil du vite hvor PNIC kan være på vei? Vår PNIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNIC tokenets prisforutsigelse nå!

