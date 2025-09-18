Dagens Plume Network livepris er 0.11205 USD. Spor prisoppdateringer for PLUME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLUME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plume Network livepris er 0.11205 USD. Spor prisoppdateringer for PLUME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLUME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PLUME

PLUME Prisinformasjon

PLUME teknisk dokument

PLUME Offisiell nettside

PLUME tokenomics

PLUME Prisprognose

PLUME-historikk

PLUME Kjøpeguide

PLUME-til-fiat-valutakonverter

PLUME Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Plume Network Logo

Plume Network Pris(PLUME)

1 PLUME til USD livepris:

$0.11209
$0.11209$0.11209
+0.42%1D
USD
Plume Network (PLUME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:26 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.11007
$ 0.11007$ 0.11007
24 timer lav
$ 0.11999
$ 0.11999$ 0.11999
24 timer høy

$ 0.11007
$ 0.11007$ 0.11007

$ 0.11999
$ 0.11999$ 0.11999

$ 0.2474889341550818
$ 0.2474889341550818$ 0.2474889341550818

$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497

-0.40%

+0.42%

-5.48%

-5.48%

Plume Network (PLUME) sanntidsprisen er $ 0.11205. I løpet av de siste 24 timene har PLUME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.11007 og et toppnivå på $ 0.11999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLUME er $ 0.2474889341550818, mens den rekordlave prisen er $ 0.07596247895192497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLUME endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, +0.42% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plume Network (PLUME) Markedsinformasjon

No.166

$ 296.93M
$ 296.93M$ 296.93M

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B

2.65B
2.65B 2.65B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.50%

ETH

Nåværende markedsverdi på Plume Network er $ 296.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.16M. Den sirkulerende forsyningen på PLUME er 2.65B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12B.

Plume Network (PLUME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Plume Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004688+0.42%
30 dager$ +0.02881+34.61%
60 dager$ -0.00816-6.79%
90 dager$ +0.03306+41.85%
Plume Network Prisendring i dag

I dag registrerte PLUME en endring på $ +0.0004688 (+0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Plume Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02881 (+34.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Plume Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PLUME en endring på $ -0.00816 (-6.79%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Plume Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03306+41.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Plume Network (PLUME)?

Sjekk ut Plume Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Plume Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PLUME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Plume Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Plume Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Plume Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plume Network (PLUME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plume Network (PLUME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plume Network.

Sjekk Plume Networkprisprognosen nå!

Plume Network (PLUME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plume Network (PLUME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLUME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Plume Network (PLUME)

Leter du etter hvordan du kjøperPlume Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Plume Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PLUME til lokale valutaer

1 Plume Network(PLUME) til VND
2,948.59575
1 Plume Network(PLUME) til AUD
A$0.1691955
1 Plume Network(PLUME) til GBP
0.082917
1 Plume Network(PLUME) til EUR
0.0952425
1 Plume Network(PLUME) til USD
$0.11205
1 Plume Network(PLUME) til MYR
RM0.47061
1 Plume Network(PLUME) til TRY
4.636629
1 Plume Network(PLUME) til JPY
¥16.47135
1 Plume Network(PLUME) til ARS
ARS$165.264786
1 Plume Network(PLUME) til RUB
9.356175
1 Plume Network(PLUME) til INR
9.8704845
1 Plume Network(PLUME) til IDR
Rp1,867.499253
1 Plume Network(PLUME) til KRW
156.493512
1 Plume Network(PLUME) til PHP
6.391332
1 Plume Network(PLUME) til EGP
￡E.5.396328
1 Plume Network(PLUME) til BRL
R$0.596106
1 Plume Network(PLUME) til CAD
C$0.1535085
1 Plume Network(PLUME) til BDT
13.640967
1 Plume Network(PLUME) til NGN
167.487858
1 Plume Network(PLUME) til COP
$435.9921525
1 Plume Network(PLUME) til ZAR
R.1.940706
1 Plume Network(PLUME) til UAH
4.629906
1 Plume Network(PLUME) til TZS
T.Sh.277.350642
1 Plume Network(PLUME) til VES
Bs18.26415
1 Plume Network(PLUME) til CLP
$107.00775
1 Plume Network(PLUME) til PKR
Rs31.804272
1 Plume Network(PLUME) til KZT
60.6649905
1 Plume Network(PLUME) til THB
฿3.5643105
1 Plume Network(PLUME) til TWD
NT$3.386151
1 Plume Network(PLUME) til AED
د.إ0.4112235
1 Plume Network(PLUME) til CHF
Fr0.0885195
1 Plume Network(PLUME) til HKD
HK$0.8706285
1 Plume Network(PLUME) til AMD
֏42.881535
1 Plume Network(PLUME) til MAD
.د.م1.010691
1 Plume Network(PLUME) til MXN
$2.059479
1 Plume Network(PLUME) til SAR
ريال0.4201875
1 Plume Network(PLUME) til ETB
Br16.0870185
1 Plume Network(PLUME) til KES
KSh14.474619
1 Plume Network(PLUME) til JOD
د.أ0.07944345
1 Plume Network(PLUME) til PLN
0.405621
1 Plume Network(PLUME) til RON
лв0.4829355
1 Plume Network(PLUME) til SEK
kr1.05327
1 Plume Network(PLUME) til BGN
лв0.186003
1 Plume Network(PLUME) til HUF
Ft37.225251
1 Plume Network(PLUME) til CZK
2.314953
1 Plume Network(PLUME) til KWD
د.ك0.03417525
1 Plume Network(PLUME) til ILS
0.3731265
1 Plume Network(PLUME) til BOB
Bs0.7742655
1 Plume Network(PLUME) til AZN
0.190485
1 Plume Network(PLUME) til TJS
SM1.048788
1 Plume Network(PLUME) til GEL
0.302535
1 Plume Network(PLUME) til AOA
Kz102.1414185
1 Plume Network(PLUME) til BHD
.د.ب0.04224285
1 Plume Network(PLUME) til BMD
$0.11205
1 Plume Network(PLUME) til DKK
kr0.7115175
1 Plume Network(PLUME) til HNL
L2.9368305
1 Plume Network(PLUME) til MUR
5.080347
1 Plume Network(PLUME) til NAD
$1.9440675
1 Plume Network(PLUME) til NOK
kr1.113777
1 Plume Network(PLUME) til NZD
$0.190485
1 Plume Network(PLUME) til PAB
B/.0.11205
1 Plume Network(PLUME) til PGK
K0.468369
1 Plume Network(PLUME) til QAR
ر.ق0.4067415
1 Plume Network(PLUME) til RSD
дин.11.1702645
1 Plume Network(PLUME) til UZS
soʻm1,383.3323235
1 Plume Network(PLUME) til ALL
L9.239643
1 Plume Network(PLUME) til ANG
ƒ0.2005695
1 Plume Network(PLUME) til AWG
ƒ0.20169
1 Plume Network(PLUME) til BBD
$0.2241
1 Plume Network(PLUME) til BAM
KM0.186003
1 Plume Network(PLUME) til BIF
Fr334.46925
1 Plume Network(PLUME) til BND
$0.143424
1 Plume Network(PLUME) til BSD
$0.11205
1 Plume Network(PLUME) til JMD
$17.9739405
1 Plume Network(PLUME) til KHR
449.999523
1 Plume Network(PLUME) til KMF
Fr46.8369
1 Plume Network(PLUME) til LAK
2,435.8695165
1 Plume Network(PLUME) til LKR
Rs33.892884
1 Plume Network(PLUME) til MDL
L1.848825
1 Plume Network(PLUME) til MGA
Ar495.7954785
1 Plume Network(PLUME) til MOP
P0.8975205
1 Plume Network(PLUME) til MVR
1.714365
1 Plume Network(PLUME) til MWK
MK194.5311255
1 Plume Network(PLUME) til MZN
MT7.159995
1 Plume Network(PLUME) til NPR
Rs15.790086
1 Plume Network(PLUME) til PYG
800.2611
1 Plume Network(PLUME) til RWF
Fr162.36045
1 Plume Network(PLUME) til SBD
$0.91881
1 Plume Network(PLUME) til SCR
1.6056765
1 Plume Network(PLUME) til SRD
$4.2679845
1 Plume Network(PLUME) til SVC
$0.9804375
1 Plume Network(PLUME) til SZL
L1.9440675
1 Plume Network(PLUME) til TMT
m0.392175
1 Plume Network(PLUME) til TND
د.ت0.3260655
1 Plume Network(PLUME) til TTD
$0.7585785
1 Plume Network(PLUME) til UGX
Sh393.0714
1 Plume Network(PLUME) til XAF
Fr62.5239
1 Plume Network(PLUME) til XCD
$0.302535
1 Plume Network(PLUME) til XOF
Fr62.5239
1 Plume Network(PLUME) til XPF
Fr11.31705
1 Plume Network(PLUME) til BWP
P1.492506
1 Plume Network(PLUME) til BZD
$0.2252205
1 Plume Network(PLUME) til CVE
$10.508049
1 Plume Network(PLUME) til DJF
Fr19.83285
1 Plume Network(PLUME) til DOP
$6.949341
1 Plume Network(PLUME) til DZD
د.ج14.5160775
1 Plume Network(PLUME) til FJD
$0.2521125
1 Plume Network(PLUME) til GNF
Fr974.27475
1 Plume Network(PLUME) til GTQ
Q0.858303
1 Plume Network(PLUME) til GYD
$23.4509445
1 Plume Network(PLUME) til ISK
kr13.55805

Plume Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Plume Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Plume Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Plume Network

Hvor mye er Plume Network (PLUME) verdt i dag?
Live PLUME prisen i USD er 0.11205 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLUME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLUME til USD er $ 0.11205. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plume Network?
Markedsverdien for PLUME er $ 296.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLUME?
Den sirkulerende forsyningen av PLUME er 2.65B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLUME ?
PLUME oppnådde en ATH-pris på 0.2474889341550818 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLUME?
PLUME så en ATL-pris på 0.07596247895192497 USD.
Hva er handelsvolumet til PLUME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLUME er $ 3.16M USD.
Vil PLUME gå høyere i år?
PLUME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLUME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:26 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PLUME-til-USD-kalkulator

Beløp

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.11205 USD

Handle PLUME

PLUMEUSDC
$0.11228
$0.11228$0.11228
+0.48%
PLUMEUSDT
$0.11209
$0.11209$0.11209
+0.41%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker