Plume Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Plume Network (PLUME) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Plume Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.11365 i 2025. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Plume Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.119332 i 2026. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PLUME for 2027 $ 0.125299 med en 10.25% vekstrate. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PLUME for 2028 $ 0.131564 med en 15.76% vekstrate. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PLUME for 2029 $ 0.138142 med en 21.55% vekstrate. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PLUME for 2030 $ 0.145049 med en 27.63% vekstrate. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Plume Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.236270. Plume Network (PLUME) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Plume Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.384859.

2026 $ 0.119332 5.00%

2027 $ 0.125299 10.25%

2028 $ 0.131564 15.76%

2029 $ 0.138142 21.55%

2030 $ 0.145049 27.63%

2031 $ 0.152301 34.01%

2032 $ 0.159916 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.167912 47.75%

2034 $ 0.176308 55.13%

2035 $ 0.185123 62.89%

2036 $ 0.194380 71.03%

2037 $ 0.204099 79.59%

2038 $ 0.214304 88.56%

2039 $ 0.225019 97.99%

2040 $ 0.236270 107.89% Vis mer Kortsiktig Plume Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.11365 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.113665 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.113758 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.114117 0.41% Plume Network (PLUME) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PLUME September 21, 2025(I dag) er $0.11365 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Plume Network (PLUME) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PLUME, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.113665 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Plume Network (PLUME) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PLUME, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.113758 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Plume Network (PLUME) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PLUME $0.114117 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Plume Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.11365$ 0.11365 $ 0.11365 Prisendring (24 t) -2.32% Markedsverdi $ 301.28M$ 301.28M $ 301.28M Opplagsforsyning 2.65B 2.65B 2.65B Volum (24 timer) $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Volum (24 timer) -- Den siste PLUME-prisen er $ 0.11365. Den har en 24-timers endring på -2.32%, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.72M. Videre har PLUME en sirkulerende forsyning på 2.65B og total markedsverdi på $ 301.28M. Se PLUME livepris

Hvordan kjøpe Plume Network (PLUME) Prøver du å kjøpe PLUME? Du kan nå kjøpe PLUME via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Plume Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PLUME nå

Plume Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Plume Network direktepris, er gjeldende pris for Plume Network 0.11369USD. Den sirkulerende forsyningen av Plume Network(PLUME) er 0.00 PLUME , som gir den en markedsverdi på $301.28M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.001409 $ 0.11937 $ 0.11154

7 dager -0.11% $ -0.015400 $ 0.14088 $ 0.11007

30 dager 0.37% $ 0.03089 $ 0.14088 $ 0.0765 24-timers ytelse De siste 24 timene har Plume Network vist en prisbevegelse på $0.001409 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Plume Network handlet på en topp på $0.14088 og en bunn på $0.11007 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til PLUME for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Plume Network opplevd en 0.37% endring, som gjenspeiler omtrent $0.03089 av dens verdi. Dette indikerer at PLUME kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Plume Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PLUME prishistorikk

Hvordan fungerer Plume Network (PLUME) prisforutsigelsesmodul? Plume Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PLUME basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Plume Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PLUME, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Plume Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PLUME. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PLUME for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Plume Network.

Hvorfor er PLUME-prisforutsigelse viktig?

PLUME-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

