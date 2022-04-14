Plume Network (PLUME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plume Network (PLUME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plume Network (PLUME) Informasjon Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Offisiell nettside: https://plume.org Teknisk dokument: https://docs.plume.org/plume Blokkutforsker: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Kjøp PLUME nå!

Plume Network (PLUME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plume Network (PLUME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 286.01M $ 286.01M $ 286.01M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B All-time high: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 All-Time Low: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Nåværende pris: $ 0.10793 $ 0.10793 $ 0.10793 Lær mer om Plume Network (PLUME) pris

Plume Network (PLUME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plume Network (PLUME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLUME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLUME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLUMEs tokenomics, kan du utforske PLUME tokenets livepris!

