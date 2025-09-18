Dagens PLEARN livepris er 0.01886 USD. Spor prisoppdateringer for PLN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PLEARN livepris er 0.01886 USD. Spor prisoppdateringer for PLN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PLEARN Pris(PLN)

$0.01886
-0.15%1D
PLEARN (PLN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:46:09 (UTC+8)

PLEARN (PLN) Prisinformasjon (USD)

$ 0.01881
24 timer lav
$ 0.01897
24 timer høy

$ 0.01881
$ 0.01897
$ 0.13629674047096693
$ 0.018155027398251793
-0.06%

-0.15%

-0.32%

-0.32%

PLEARN (PLN) sanntidsprisen er $ 0.01886. I løpet av de siste 24 timene har PLN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01881 og et toppnivå på $ 0.01897, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLN er $ 0.13629674047096693, mens den rekordlave prisen er $ 0.018155027398251793.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLN endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PLEARN (PLN) Markedsinformasjon

No.2000

$ 1.62M
$ 69.77K
$ 13.20M
86.06M
700,000,000
343,969,593.2933345
12.29%

BSC

Nåværende markedsverdi på PLEARN er $ 1.62M, med et 24-timers handelsvolum på $ 69.77K. Den sirkulerende forsyningen på PLN er 86.06M, med en total tilgang på 343969593.2933345. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.20M.

PLEARN (PLN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PLEARN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000283-0.15%
30 dager$ -0.00234-11.04%
60 dager$ -0.00639-25.31%
90 dager$ -0.0051-21.29%
PLEARN Prisendring i dag

I dag registrerte PLN en endring på $ -0.0000283 (-0.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PLEARN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00234 (-11.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PLEARN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PLN en endring på $ -0.00639 (-25.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PLEARN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0051-21.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PLEARN (PLN)?

Sjekk ut PLEARN Prishistorikk-siden nå.

Hva er PLEARN (PLN)

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

PLEARN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PLEARN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PLN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PLEARN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PLEARN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PLEARN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PLEARN (PLN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PLEARN (PLN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PLEARN.

Sjekk PLEARNprisprognosen nå!

PLEARN (PLN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PLEARN (PLN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PLEARN (PLN)

Leter du etter hvordan du kjøperPLEARN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PLEARN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PLN til lokale valutaer

1 PLEARN(PLN) til VND
496.3009
1 PLEARN(PLN) til AUD
A$0.0284786
1 PLEARN(PLN) til GBP
0.0139564
1 PLEARN(PLN) til EUR
0.016031
1 PLEARN(PLN) til USD
$0.01886
1 PLEARN(PLN) til MYR
RM0.079212
1 PLEARN(PLN) til TRY
0.7802382
1 PLEARN(PLN) til JPY
¥2.77242
1 PLEARN(PLN) til ARS
ARS$27.8169912
1 PLEARN(PLN) til RUB
1.57481
1 PLEARN(PLN) til INR
1.6613774
1 PLEARN(PLN) til IDR
Rp314.3332076
1 PLEARN(PLN) til KRW
26.3406304
1 PLEARN(PLN) til PHP
1.0765288
1 PLEARN(PLN) til EGP
￡E.0.908109
1 PLEARN(PLN) til BRL
R$0.1003352
1 PLEARN(PLN) til CAD
C$0.0258382
1 PLEARN(PLN) til BDT
2.2960164
1 PLEARN(PLN) til NGN
28.1911736
1 PLEARN(PLN) til COP
$73.671875
1 PLEARN(PLN) til ZAR
R.0.327221
1 PLEARN(PLN) til UAH
0.7792952
1 PLEARN(PLN) til TZS
T.Sh.46.6830264
1 PLEARN(PLN) til VES
Bs3.07418
1 PLEARN(PLN) til CLP
$18.0113
1 PLEARN(PLN) til PKR
Rs5.3532224
1 PLEARN(PLN) til KZT
10.2109926
1 PLEARN(PLN) til THB
฿0.6005024
1 PLEARN(PLN) til TWD
NT$0.5701378
1 PLEARN(PLN) til AED
د.إ0.0692162
1 PLEARN(PLN) til CHF
Fr0.0148994
1 PLEARN(PLN) til HKD
HK$0.1465422
1 PLEARN(PLN) til AMD
֏7.217722
1 PLEARN(PLN) til MAD
.د.م0.1701172
1 PLEARN(PLN) til MXN
$0.3472126
1 PLEARN(PLN) til SAR
ريال0.070725
1 PLEARN(PLN) til ETB
Br2.7077302
1 PLEARN(PLN) til KES
KSh2.4363348
1 PLEARN(PLN) til JOD
د.أ0.01337174
1 PLEARN(PLN) til PLN
0.0682732
1 PLEARN(PLN) til RON
лв0.0814752
1 PLEARN(PLN) til SEK
kr0.1774726
1 PLEARN(PLN) til BGN
лв0.0313076
1 PLEARN(PLN) til HUF
Ft6.271893
1 PLEARN(PLN) til CZK
0.3898362
1 PLEARN(PLN) til KWD
د.ك0.0057523
1 PLEARN(PLN) til ILS
0.0628038
1 PLEARN(PLN) til BOB
Bs0.1303226
1 PLEARN(PLN) til AZN
0.032062
1 PLEARN(PLN) til TJS
SM0.1765296
1 PLEARN(PLN) til GEL
0.050922
1 PLEARN(PLN) til AOA
Kz17.1922102
1 PLEARN(PLN) til BHD
.د.ب0.00711022
1 PLEARN(PLN) til BMD
$0.01886
1 PLEARN(PLN) til DKK
kr0.119761
1 PLEARN(PLN) til HNL
L0.4943206
1 PLEARN(PLN) til MUR
0.8551124
1 PLEARN(PLN) til NAD
$0.327221
1 PLEARN(PLN) til NOK
kr0.1874684
1 PLEARN(PLN) til NZD
$0.032062
1 PLEARN(PLN) til PAB
B/.0.01886
1 PLEARN(PLN) til PGK
K0.0788348
1 PLEARN(PLN) til QAR
ر.ق0.0684618
1 PLEARN(PLN) til RSD
дин.1.8814736
1 PLEARN(PLN) til UZS
soʻm232.8393362
1 PLEARN(PLN) til ALL
L1.5551956
1 PLEARN(PLN) til ANG
ƒ0.0337594
1 PLEARN(PLN) til AWG
ƒ0.033948
1 PLEARN(PLN) til BBD
$0.03772
1 PLEARN(PLN) til BAM
KM0.0313076
1 PLEARN(PLN) til BIF
Fr56.2971
1 PLEARN(PLN) til BND
$0.0241408
1 PLEARN(PLN) til BSD
$0.01886
1 PLEARN(PLN) til JMD
$3.0253326
1 PLEARN(PLN) til KHR
75.7428916
1 PLEARN(PLN) til KMF
Fr7.88348
1 PLEARN(PLN) til LAK
409.9999918
1 PLEARN(PLN) til LKR
Rs5.7047728
1 PLEARN(PLN) til MDL
L0.31119
1 PLEARN(PLN) til MGA
Ar83.4511622
1 PLEARN(PLN) til MOP
P0.1510686
1 PLEARN(PLN) til MVR
0.288558
1 PLEARN(PLN) til MWK
MK32.7430346
1 PLEARN(PLN) til MZN
MT1.205154
1 PLEARN(PLN) til NPR
Rs2.6577512
1 PLEARN(PLN) til PYG
134.69812
1 PLEARN(PLN) til RWF
Fr27.32814
1 PLEARN(PLN) til SBD
$0.154652
1 PLEARN(PLN) til SCR
0.2870492
1 PLEARN(PLN) til SRD
$0.7183774
1 PLEARN(PLN) til SVC
$0.165025
1 PLEARN(PLN) til SZL
L0.327221
1 PLEARN(PLN) til TMT
m0.06601
1 PLEARN(PLN) til TND
د.ت0.0548826
1 PLEARN(PLN) til TTD
$0.1276822
1 PLEARN(PLN) til UGX
Sh66.16088
1 PLEARN(PLN) til XAF
Fr10.52388
1 PLEARN(PLN) til XCD
$0.050922
1 PLEARN(PLN) til XOF
Fr10.52388
1 PLEARN(PLN) til XPF
Fr1.90486
1 PLEARN(PLN) til BWP
P0.2512152
1 PLEARN(PLN) til BZD
$0.0379086
1 PLEARN(PLN) til CVE
$1.7686908
1 PLEARN(PLN) til DJF
Fr3.35708
1 PLEARN(PLN) til DOP
$1.1696972
1 PLEARN(PLN) til DZD
د.ج2.4438788
1 PLEARN(PLN) til FJD
$0.042435
1 PLEARN(PLN) til GNF
Fr163.9877
1 PLEARN(PLN) til GTQ
Q0.1444676
1 PLEARN(PLN) til GYD
$3.9472094
1 PLEARN(PLN) til ISK
kr2.28206

PLEARN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PLEARN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PLEARN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PLEARN

Hvor mye er PLEARN (PLN) verdt i dag?
Live PLN prisen i USD er 0.01886 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLN til USD er $ 0.01886. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PLEARN?
Markedsverdien for PLN er $ 1.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLN?
Den sirkulerende forsyningen av PLN er 86.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLN ?
PLN oppnådde en ATH-pris på 0.13629674047096693 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLN?
PLN så en ATL-pris på 0.018155027398251793 USD.
Hva er handelsvolumet til PLN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLN er $ 69.77K USD.
Vil PLN gå høyere i år?
PLN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:46:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

