PLEARN (PLN) tokenomics

PLEARN (PLN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i PLEARN (PLN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

PLEARN (PLN) Informasjon

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

Offisiell nettside:
https://www.plearn.finance
Teknisk dokument:
https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLEARN (PLN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Total forsyning:
$ 343.97M
$ 343.97M$ 343.97M
Sirkulerende forsyning:
$ 86.06M
$ 86.06M$ 86.06M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M
All-time high:
$ 0.355
$ 0.355$ 0.355
All-Time Low:
$ 0.01809715371128033
$ 0.01809715371128033$ 0.01809715371128033
Nåværende pris:
$ 0.01834
$ 0.01834$ 0.01834

PLEARN (PLN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak PLEARN (PLN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PLN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PLN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PLNs tokenomics, kan du utforske PLN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PLN

Interessert i å legge til PLEARN (PLN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PLN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

PLEARN (PLN) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til PLN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

PLN prisforutsigelse

Vil du vite hvor PLN kan være på vei? Vår PLN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.