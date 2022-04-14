PLEARN (PLN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PLEARN (PLN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PLEARN (PLN) Informasjon The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Offisiell nettside: https://www.plearn.finance Teknisk dokument: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Kjøp PLN nå!

PLEARN (PLN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLEARN (PLN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Total forsyning: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Sirkulerende forsyning: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.84M $ 12.84M $ 12.84M All-time high: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 All-Time Low: $ 0.01809715371128033 $ 0.01809715371128033 $ 0.01809715371128033 Nåværende pris: $ 0.01834 $ 0.01834 $ 0.01834 Lær mer om PLEARN (PLN) pris

PLEARN (PLN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PLEARN (PLN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLNs tokenomics, kan du utforske PLN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PLN Interessert i å legge til PLEARN (PLN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PLN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PLN på MEXC nå!

PLEARN (PLN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PLN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PLN nå!

PLN prisforutsigelse Vil du vite hvor PLN kan være på vei? Vår PLN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!