Hva er Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Pixelverse (PIXFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pixelverse (PIXFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIXFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Pixelverse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pixelverse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pixelverse Hvor mye er Pixelverse (PIXFI) verdt i dag? Live PIXFI prisen i USD er 0.0003617 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PIXFI-til-USD-pris? $ 0.0003617 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PIXFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pixelverse? Markedsverdien for PIXFI er $ 1.09M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PIXFI? Den sirkulerende forsyningen av PIXFI er 3.02B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIXFI ? PIXFI oppnådde en ATH-pris på 0.0976972121400039 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PIXFI? PIXFI så en ATL-pris på 0.000340195291860868 USD . Hva er handelsvolumet til PIXFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIXFI er $ 54.87K USD . Vil PIXFI gå høyere i år? PIXFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PIXFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Pixelverse (PIXFI) Viktige bransjeoppdateringer

