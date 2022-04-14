Pixelverse (PIXFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pixelverse (PIXFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pixelverse (PIXFI) Informasjon Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Offisiell nettside: https://pixelverse.xyz Teknisk dokument: https://docs.pixelverse.xyz Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Kjøp PIXFI nå!

Pixelverse (PIXFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pixelverse (PIXFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 988.96K $ 988.96K $ 988.96K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.02B $ 3.02B $ 3.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M All-time high: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 All-Time Low: $ 0.000332439987489877 $ 0.000332439987489877 $ 0.000332439987489877 Nåværende pris: $ 0.0003272 $ 0.0003272 $ 0.0003272 Lær mer om Pixelverse (PIXFI) pris

Pixelverse (PIXFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pixelverse (PIXFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIXFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIXFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIXFIs tokenomics, kan du utforske PIXFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PIXFI Interessert i å legge til Pixelverse (PIXFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PIXFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PIXFI på MEXC nå!

Pixelverse (PIXFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIXFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIXFI nå!

PIXFI prisforutsigelse Vil du vite hvor PIXFI kan være på vei? Vår PIXFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIXFI tokenets prisforutsigelse nå!

