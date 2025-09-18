Hva er Pepe (PEPE)

Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust.

Pepe er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pepe investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PEPE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Pepe på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pepe kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pepe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pepe (PEPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pepe (PEPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pepe.

Sjekk Pepeprisprognosen nå!

Pepe (PEPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pepe (PEPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pepe (PEPE)

Leter du etter hvordan du kjøperPepe? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pepe på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PEPE til lokale valutaer

Prøv konverting

Pepe Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pepe, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pepe Hvor mye er Pepe (PEPE) verdt i dag? Live PEPE prisen i USD er 0.00001079 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PEPE-til-USD-pris? $ 0.00001079 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PEPE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pepe? Markedsverdien for PEPE er $ 4.54B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PEPE? Den sirkulerende forsyningen av PEPE er 420.69T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEPE ? PEPE oppnådde en ATH-pris på 0.000028247247045764 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PEPE? PEPE så en ATL-pris på 0.000000000010627701 USD . Hva er handelsvolumet til PEPE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEPE er $ 19.63M USD . Vil PEPE gå høyere i år? PEPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEPE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Pepe (PEPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?