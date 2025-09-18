Dagens Pell Network livepris er 0.002307 USD. Spor prisoppdateringer for PELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pell Network livepris er 0.002307 USD. Spor prisoppdateringer for PELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pell Network Pris(PELL)

1 PELL til USD livepris:

$0.002307
$0.002307$0.002307
-2.78%1D
Pell Network (PELL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:59:39 (UTC+8)

Pell Network (PELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002248
$ 0.002248$ 0.002248
24 timer lav
$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242
24 timer høy

$ 0.002248
$ 0.002248$ 0.002248

$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242

--
----

--
----

-1.58%

-2.78%

-7.13%

-7.13%

Pell Network (PELL) sanntidsprisen er $ 0.002307. I løpet av de siste 24 timene har PELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002248 og et toppnivå på $ 0.00242, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PELL er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PELL endret seg med -1.58% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -7.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pell Network (PELL) Markedsinformasjon

--
----

$ 56.30K
$ 56.30K$ 56.30K

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

Nåværende markedsverdi på Pell Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.30K. Den sirkulerende forsyningen på PELL er --, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.84M.

Pell Network (PELL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pell Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00006597-2.78%
30 dager$ -0.000132-5.42%
60 dager$ -0.000256-9.99%
90 dager$ -0.000424-15.53%
Pell Network Prisendring i dag

I dag registrerte PELL en endring på $ -0.00006597 (-2.78%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pell Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000132 (-5.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pell Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PELL en endring på $ -0.000256 (-9.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pell Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000424-15.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pell Network (PELL)?

Sjekk ut Pell Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

Pell Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pell Network (PELL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pell Network (PELL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pell Network.

Sjekk Pell Networkprisprognosen nå!

Pell Network (PELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pell Network (PELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pell Network (PELL)

PELL til lokale valutaer

Pell Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pell Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pell Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pell Network

Hvor mye er Pell Network (PELL) verdt i dag?
Live PELL prisen i USD er 0.002307 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PELL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PELL til USD er $ 0.002307. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pell Network?
Markedsverdien for PELL er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PELL?
Den sirkulerende forsyningen av PELL er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPELL ?
PELL oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PELL?
PELL så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til PELL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PELL er $ 56.30K USD.
Vil PELL gå høyere i år?
PELL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PELL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Pell Network (PELL) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

