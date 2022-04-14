Pell Network (PELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pell Network (PELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pell Network (PELL) Informasjon Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI). Offisiell nettside: https://pell.network/ Teknisk dokument: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 Kjøp PELL nå!

Pell Network (PELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pell Network (PELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M All-time high: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.002273 $ 0.002273 $ 0.002273 Lær mer om Pell Network (PELL) pris

Pell Network (PELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pell Network (PELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PELLs tokenomics, kan du utforske PELL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PELL Interessert i å legge til Pell Network (PELL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PELL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PELL på MEXC nå!

Pell Network (PELL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PELL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PELL nå!

PELL prisforutsigelse Vil du vite hvor PELL kan være på vei? Vår PELL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PELL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!