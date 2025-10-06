Figma pris i dag

Sanntids Figma (FIGON) pris i dag er $ 34.46, med en 0.11% endring de siste 24 timene. Nåværende FIGON til USD konverteringssats er $ 34.46 per FIGON.

Figma rangerer for tiden som #2639 etter markedsverdi på $ 284.84K, med en sirkulerende forsyning på 8.27K FIGON. I løpet av de siste 24 timene FIGON har den blitt handlet mellom $ 34.23(laveste) og $ 34.76 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 71.95000313657503, mens tidenes laveste notering var $ 32.93630212472263.

Kortsiktig har FIGON beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -12.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.69K.

Figma (FIGON) Markedsinformasjon

Rangering No.2639 Markedsverdi $ 284.84K$ 284.84K $ 284.84K Volum (24 timer) $ 55.69K$ 55.69K $ 55.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 284.84K$ 284.84K $ 284.84K Opplagsforsyning 8.27K 8.27K 8.27K Total forsyning 8,265.6764706 8,265.6764706 8,265.6764706 Offentlig blokkjede ETH

