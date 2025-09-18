Dagens Particle Network livepris er 0.1762 USD. Spor prisoppdateringer for PARTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Particle Network livepris er 0.1762 USD. Spor prisoppdateringer for PARTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Particle Network Logo

Particle Network Pris(PARTI)

1 PARTI til USD livepris:

$0.1762
$0.1762
-0.28%1D
USD
Particle Network (PARTI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:59:19 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.175
$ 0.175
24 timer lav
$ 0.1843
$ 0.1843
24 timer høy

$ 0.175
$ 0.175

$ 0.1843
$ 0.1843

$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332

$ 0.14025354993418265
$ 0.14025354993418265

-0.74%

-0.27%

-3.40%

-3.40%

Particle Network (PARTI) sanntidsprisen er $ 0.1762. I løpet av de siste 24 timene har PARTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.175 og et toppnivå på $ 0.1843, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARTI er $ 0.428008274672332, mens den rekordlave prisen er $ 0.14025354993418265.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARTI endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -3.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Particle Network (PARTI) Markedsinformasjon

No.658

$ 41.05M
$ 41.05M

$ 825.36K
$ 825.36K

$ 176.20M
$ 176.20M

233.00M
233.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.30%

BSC

Nåværende markedsverdi på Particle Network er $ 41.05M, med et 24-timers handelsvolum på $ 825.36K. Den sirkulerende forsyningen på PARTI er 233.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 176.20M.

Particle Network (PARTI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Particle Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000495-0.27%
30 dager$ -0.001-0.57%
60 dager$ -0.0192-9.83%
90 dager$ -0.018-9.27%
Particle Network Prisendring i dag

I dag registrerte PARTI en endring på $ -0.000495 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Particle Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001 (-0.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Particle Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PARTI en endring på $ -0.0192 (-9.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Particle Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.018-9.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Particle Network (PARTI)?

Sjekk ut Particle Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Particle Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PARTI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Particle Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Particle Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Particle Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Particle Network (PARTI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Particle Network (PARTI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Particle Network.

Sjekk Particle Networkprisprognosen nå!

Particle Network (PARTI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Particle Network (PARTI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARTI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Particle Network (PARTI)

Leter du etter hvordan du kjøperParticle Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Particle Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PARTI til lokale valutaer

1 Particle Network(PARTI) til VND
4,636.703
1 Particle Network(PARTI) til AUD
A$0.266062
1 Particle Network(PARTI) til GBP
0.130388
1 Particle Network(PARTI) til EUR
0.14977
1 Particle Network(PARTI) til USD
$0.1762
1 Particle Network(PARTI) til MYR
RM0.74004
1 Particle Network(PARTI) til TRY
7.291156
1 Particle Network(PARTI) til JPY
¥25.9014
1 Particle Network(PARTI) til ARS
ARS$259.880904
1 Particle Network(PARTI) til RUB
14.7127
1 Particle Network(PARTI) til INR
15.521458
1 Particle Network(PARTI) til IDR
Rp2,936.665492
1 Particle Network(PARTI) til KRW
246.087968
1 Particle Network(PARTI) til PHP
10.050448
1 Particle Network(PARTI) til EGP
￡E.8.485792
1 Particle Network(PARTI) til BRL
R$0.937384
1 Particle Network(PARTI) til CAD
C$0.241394
1 Particle Network(PARTI) til BDT
21.450588
1 Particle Network(PARTI) til NGN
263.376712
1 Particle Network(PARTI) til COP
$685.60301
1 Particle Network(PARTI) til ZAR
R.3.051784
1 Particle Network(PARTI) til UAH
7.280584
1 Particle Network(PARTI) til TZS
T.Sh.436.137288
1 Particle Network(PARTI) til VES
Bs28.7206
1 Particle Network(PARTI) til CLP
$168.271
1 Particle Network(PARTI) til PKR
Rs50.012608
1 Particle Network(PARTI) til KZT
95.396442
1 Particle Network(PARTI) til THB
฿5.604922
1 Particle Network(PARTI) til TWD
NT$5.324764
1 Particle Network(PARTI) til AED
د.إ0.646654
1 Particle Network(PARTI) til CHF
Fr0.139198
1 Particle Network(PARTI) til HKD
HK$1.369074
1 Particle Network(PARTI) til AMD
֏67.43174
1 Particle Network(PARTI) til MAD
.د.م1.589324
1 Particle Network(PARTI) til MXN
$3.238556
1 Particle Network(PARTI) til SAR
ريال0.66075
1 Particle Network(PARTI) til ETB
Br25.297034
1 Particle Network(PARTI) til KES
KSh22.761516
1 Particle Network(PARTI) til JOD
د.أ0.1249258
1 Particle Network(PARTI) til PLN
0.637844
1 Particle Network(PARTI) til RON
лв0.759422
1 Particle Network(PARTI) til SEK
kr1.65628
1 Particle Network(PARTI) til BGN
лв0.292492
1 Particle Network(PARTI) til HUF
Ft58.537164
1 Particle Network(PARTI) til CZK
3.640292
1 Particle Network(PARTI) til KWD
د.ك0.053741
1 Particle Network(PARTI) til ILS
0.586746
1 Particle Network(PARTI) til BOB
Bs1.217542
1 Particle Network(PARTI) til AZN
0.29954
1 Particle Network(PARTI) til TJS
SM1.649232
1 Particle Network(PARTI) til GEL
0.47574
1 Particle Network(PARTI) til AOA
Kz160.618634
1 Particle Network(PARTI) til BHD
.د.ب0.0664274
1 Particle Network(PARTI) til BMD
$0.1762
1 Particle Network(PARTI) til DKK
kr1.11887
1 Particle Network(PARTI) til HNL
L4.618202
1 Particle Network(PARTI) til MUR
7.988908
1 Particle Network(PARTI) til NAD
$3.05707
1 Particle Network(PARTI) til NOK
kr1.751428
1 Particle Network(PARTI) til NZD
$0.29954
1 Particle Network(PARTI) til PAB
B/.0.1762
1 Particle Network(PARTI) til PGK
K0.736516
1 Particle Network(PARTI) til QAR
ر.ق0.639606
1 Particle Network(PARTI) til RSD
дин.17.565378
1 Particle Network(PARTI) til UZS
soʻm2,175.307054
1 Particle Network(PARTI) til ALL
L14.529452
1 Particle Network(PARTI) til ANG
ƒ0.315398
1 Particle Network(PARTI) til AWG
ƒ0.31716
1 Particle Network(PARTI) til BBD
$0.3524
1 Particle Network(PARTI) til BAM
KM0.292492
1 Particle Network(PARTI) til BIF
Fr525.957
1 Particle Network(PARTI) til BND
$0.225536
1 Particle Network(PARTI) til BSD
$0.1762
1 Particle Network(PARTI) til JMD
$28.264242
1 Particle Network(PARTI) til KHR
707.629772
1 Particle Network(PARTI) til KMF
Fr73.6516
1 Particle Network(PARTI) til LAK
3,830.434706
1 Particle Network(PARTI) til LKR
Rs53.296976
1 Particle Network(PARTI) til MDL
L2.9073
1 Particle Network(PARTI) til MGA
Ar779.644474
1 Particle Network(PARTI) til MOP
P1.411362
1 Particle Network(PARTI) til MVR
2.69586
1 Particle Network(PARTI) til MWK
MK305.902582
1 Particle Network(PARTI) til MZN
MT11.25918
1 Particle Network(PARTI) til NPR
Rs24.830104
1 Particle Network(PARTI) til PYG
1,258.4204
1 Particle Network(PARTI) til RWF
Fr255.3138
1 Particle Network(PARTI) til SBD
$1.44484
1 Particle Network(PARTI) til SCR
2.524946
1 Particle Network(PARTI) til SRD
$6.711458
1 Particle Network(PARTI) til SVC
$1.54175
1 Particle Network(PARTI) til SZL
L3.05707
1 Particle Network(PARTI) til TMT
m0.6167
1 Particle Network(PARTI) til TND
د.ت0.512742
1 Particle Network(PARTI) til TTD
$1.192874
1 Particle Network(PARTI) til UGX
Sh618.1096
1 Particle Network(PARTI) til XAF
Fr98.3196
1 Particle Network(PARTI) til XCD
$0.47574
1 Particle Network(PARTI) til XOF
Fr98.3196
1 Particle Network(PARTI) til XPF
Fr17.7962
1 Particle Network(PARTI) til BWP
P2.346984
1 Particle Network(PARTI) til BZD
$0.354162
1 Particle Network(PARTI) til CVE
$16.524036
1 Particle Network(PARTI) til DJF
Fr31.1874
1 Particle Network(PARTI) til DOP
$10.927924
1 Particle Network(PARTI) til DZD
د.ج22.82671
1 Particle Network(PARTI) til FJD
$0.39645
1 Particle Network(PARTI) til GNF
Fr1,532.059
1 Particle Network(PARTI) til GTQ
Q1.349692
1 Particle Network(PARTI) til GYD
$36.876898
1 Particle Network(PARTI) til ISK
kr21.3202

Particle Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Particle Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Particle Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Particle Network

Hvor mye er Particle Network (PARTI) verdt i dag?
Live PARTI prisen i USD er 0.1762 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PARTI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PARTI til USD er $ 0.1762. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Particle Network?
Markedsverdien for PARTI er $ 41.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PARTI?
Den sirkulerende forsyningen av PARTI er 233.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARTI ?
PARTI oppnådde en ATH-pris på 0.428008274672332 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PARTI?
PARTI så en ATL-pris på 0.14025354993418265 USD.
Hva er handelsvolumet til PARTI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARTI er $ 825.36K USD.
Vil PARTI gå høyere i år?
PARTI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARTI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:59:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.

