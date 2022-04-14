Particle Network (PARTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Particle Network (PARTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Particle Network (PARTI) Informasjon Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience. Offisiell nettside: https://particle.network/ Teknisk dokument: https://whitepaper.particle.network/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Kjøp PARTI nå!

Particle Network (PARTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Particle Network (PARTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.89M $ 39.89M $ 39.89M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.20M $ 171.20M $ 171.20M All-time high: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 All-Time Low: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 Nåværende pris: $ 0.1712 $ 0.1712 $ 0.1712 Lær mer om Particle Network (PARTI) pris

Particle Network (PARTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Particle Network (PARTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARTIs tokenomics, kan du utforske PARTI tokenets livepris!

Particle Network (PARTI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PARTI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PARTI nå!

PARTI prisforutsigelse Vil du vite hvor PARTI kan være på vei? Vår PARTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PARTI tokenets prisforutsigelse nå!

