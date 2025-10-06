Pandu Pandas pris i dag

Sanntids Pandu Pandas (PANDU) pris i dag er $ 0.00005194, med en 99.92% endring de siste 24 timene. Nåværende PANDU til USD konverteringssats er $ 0.00005194 per PANDU.

Pandu Pandas rangerer for tiden som #1566 etter markedsverdi på $ 5.01M, med en sirkulerende forsyning på 96.37B PANDU. I løpet av de siste 24 timene PANDU har den blitt handlet mellom $ 0.00002479(laveste) og $ 0.0000589 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0002790700975526, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000048806902605.

Kortsiktig har PANDU beveget seg +4.21% i løpet av den siste timen og +39.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 224.18K.

Pandu Pandas (PANDU) Markedsinformasjon

Rangering No.1566 Markedsverdi $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Volum (24 timer) $ 224.18K$ 224.18K $ 224.18K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Opplagsforsyning 96.37B 96.37B 96.37B Maksimal forsyning 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Total forsyning 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Opplagsforsyning 96.37% Offentlig blokkjede SOL

