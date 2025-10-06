Palu pris i dag

Sanntids Palu (PALU) pris i dag er $ 0.006164, med en 4.43% endring de siste 24 timene. Nåværende PALU til USD konverteringssats er $ 0.006164 per PALU.

Palu rangerer for tiden som #1243 etter markedsverdi på $ 6.16M, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PALU. I løpet av de siste 24 timene PALU har den blitt handlet mellom $ 0.005474(laveste) og $ 0.008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.12035079103629745, mens tidenes laveste notering var $ 0.000104834149204448.

Kortsiktig har PALU beveget seg -0.49% i løpet av den siste timen og -43.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 79.46K.

Palu (PALU) Markedsinformasjon

Rangering No.1243 Markedsverdi $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Volum (24 timer) $ 79.46K$ 79.46K $ 79.46K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Palu er $ 6.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 79.46K. Den sirkulerende forsyningen på PALU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.16M.