Palu (PALU) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Palu (PALU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:35:34 (UTC+8)
USD

Palu (PALU) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Palu (PALU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 6.21M
$ 6.21M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 6.21M
$ 6.21M
All-time high:
$ 0.1249
$ 0.1249
All-Time Low:
$ 0.000104834149204448
$ 0.000104834149204448
Nåværende pris:
$ 0.006208
$ 0.006208

Palu (PALU) Informasjon

PALU is a BNB Chain meme coin centered on a “doll/mascot” concept, with a community-driven narrative of “Binance dolls on-chain, potentially recognized by the official team.”

Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x02e75d28a8aa2a0033b8cf866fcf0bb0e1ee4444

Palu (PALU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Palu (PALU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PALU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PALU tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PALUs tokenomics, kan du utforske PALU tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

