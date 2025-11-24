Overlay Protocol (OVL) tokenomics
Overlay Protocol (OVL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Overlay Protocol (OVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Overlay Protocol (OVL) Informasjon
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol (OVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Overlay Protocol (OVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet OVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange OVL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår OVLs tokenomics, kan du utforske OVL tokenets livepris!
Hvordan kjøpe OVL
Interessert i å legge til Overlay Protocol (OVL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OVL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
Overlay Protocol (OVL) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til OVL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
OVL prisforutsigelse
Vil du vite hvor OVL kan være på vei? Vår OVL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen
Kjøp Overlay Protocol (OVL)
Beløp
1 OVL = 0.04394 USD
Handle Overlay Protocol (OVL)
VARM
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
TOPP Volum
Kryptovalutaene med høyest handelsvolum
Nylig lagt til
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Toppvinnere
24h kryptotoppvinnere som alle tradere bør se etter