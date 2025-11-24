Overlay Protocol (OVL)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Overlay Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.04389 $0.04389 $0.04389 -0.31% USD Faktisk Prediksjon Overlay Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Overlay Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.04389 i 2025. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Overlay Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.046084 i 2026. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVL for 2027 $ 0.048388 med en 10.25% vekstrate. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVL for 2028 $ 0.050808 med en 15.76% vekstrate. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVL for 2029 $ 0.053348 med en 21.55% vekstrate. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVL for 2030 $ 0.056015 med en 27.63% vekstrate. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Overlay Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.091244. Overlay Protocol (OVL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Overlay Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.148627. År Pris Vekst 2025 $ 0.04389 0.00%

Gjeldende Overlay Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.04389$ 0.04389 $ 0.04389 Prisendring (24 t) -0.31% Markedsverdi $ 478.88K$ 478.88K $ 478.88K Opplagsforsyning 10.91M 10.91M 10.91M Volum (24 timer) $ 57.67K$ 57.67K $ 57.67K Volum (24 timer) -- Den siste OVL-prisen er $ 0.04389. Den har en 24-timers endring på -0.31%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.67K. Videre har OVL en sirkulerende forsyning på 10.91M og total markedsverdi på $ 478.88K. Se OVL livepris

Hvordan kjøpe Overlay Protocol (OVL) Prøver du å kjøpe OVL? Du kan nå kjøpe OVL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Overlay Protocol og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OVL nå

Overlay Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Overlay Protocol direktepris, er gjeldende pris for Overlay Protocol 0.04388USD. Den sirkulerende forsyningen av Overlay Protocol(OVL) er 0.00 OVL , som gir den en markedsverdi på $478.88K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000149 $ 0.04485 $ 0.04357

7 dager -0.04% $ -0.001950 $ 0.04841 $ 0.04252

30 dager -0.50% $ -0.04511 $ 0.09617 $ 0.04252 24-timers ytelse De siste 24 timene har Overlay Protocol vist en prisbevegelse på $0.000149 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Overlay Protocol handlet på en topp på $0.04841 og en bunn på $0.04252 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til OVL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Overlay Protocol opplevd en -0.50% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.04511 av dens verdi. Dette indikerer at OVL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Overlay Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OVL prishistorikk

Hvordan fungerer Overlay Protocol (OVL) prisforutsigelsesmodul? Overlay Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OVL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Overlay Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OVL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Overlay Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OVL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OVL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Overlay Protocol.

Hvorfor er OVL-prisforutsigelse viktig?

OVL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OVL nå? I følge dine forutsigelser vil OVL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OVL neste måned? I følge Overlay Protocol (OVL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OVL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OVL koste i 2026? Prisen på 1 Overlay Protocol (OVL) i dag er $0.04389 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OVL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OVL i 2027? Overlay Protocol (OVL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OVL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OVL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Overlay Protocol (OVL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OVL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Overlay Protocol (OVL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OVL koste i 2030? Prisen på 1 Overlay Protocol (OVL) i dag er $0.04389 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OVL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OVL i 2040? Overlay Protocol (OVL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OVL innen 2040.