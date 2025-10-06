Overlay Protocol pris i dag

Sanntids Overlay Protocol (OVL) pris i dag er $ 0.0436, med en 0.39% endring de siste 24 timene. Nåværende OVL til USD konverteringssats er $ 0.0436 per OVL.

Overlay Protocol rangerer for tiden som #2042 etter markedsverdi på $ 475.82K, med en sirkulerende forsyning på 10.91M OVL. I løpet av de siste 24 timene OVL har den blitt handlet mellom $ 0.04315(laveste) og $ 0.04422 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.7841389069548613, mens tidenes laveste notering var $ 0.10678946055291266.

Kortsiktig har OVL beveget seg -0.28% i løpet av den siste timen og -10.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.06K.

Overlay Protocol (OVL) Markedsinformasjon

Rangering No.2042 Markedsverdi $ 475.82K$ 475.82K $ 475.82K Volum (24 timer) $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Opplagsforsyning 10.91M 10.91M 10.91M Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Opplagsforsyning 10.91% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Overlay Protocol er $ 475.82K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.06K. Den sirkulerende forsyningen på OVL er 10.91M, med en total tilgang på 88871915.39447941. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.36M.