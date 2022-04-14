Okratech Token (ORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Okratech Token (ORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Okratech Token (ORT) Informasjon OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Offisiell nettside: https://ortcoin.org/ Teknisk dokument: https://ortcoin.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Kjøp ORT nå!

Okratech Token (ORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Okratech Token (ORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Total forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Sirkulerende forsyning: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M All-time high: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 All-Time Low: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Nåværende pris: $ 0.003594 $ 0.003594 $ 0.003594 Lær mer om Okratech Token (ORT) pris

Okratech Token (ORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Okratech Token (ORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORTs tokenomics, kan du utforske ORT tokenets livepris!

