Dagens Okratech Token livepris er 0.003872 USD. Spor prisoppdateringer for ORT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Okratech Token livepris er 0.003872 USD. Spor prisoppdateringer for ORT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ORT

ORT Prisinformasjon

ORT teknisk dokument

ORT Offisiell nettside

ORT tokenomics

ORT Prisprognose

ORT-historikk

ORT Kjøpeguide

ORT-til-fiat-valutakonverter

ORT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Okratech Token Logo

Okratech Token Pris(ORT)

1 ORT til USD livepris:

$0.003872
$0.003872$0.003872
-0.89%1D
USD
Okratech Token (ORT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:57:41 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00372
$ 0.00372$ 0.00372
24 timer lav
$ 0.00395
$ 0.00395$ 0.00395
24 timer høy

$ 0.00372
$ 0.00372$ 0.00372

$ 0.00395
$ 0.00395$ 0.00395

$ 0.07457966384866581
$ 0.07457966384866581$ 0.07457966384866581

$ 0.001356615264875941
$ 0.001356615264875941$ 0.001356615264875941

-0.13%

-0.89%

-3.42%

-3.42%

Okratech Token (ORT) sanntidsprisen er $ 0.003872. I løpet av de siste 24 timene har ORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00372 og et toppnivå på $ 0.00395, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORT er $ 0.07457966384866581, mens den rekordlave prisen er $ 0.001356615264875941.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORT endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -3.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Okratech Token (ORT) Markedsinformasjon

No.1709

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 105.75K
$ 105.75K$ 105.75K

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

816.72M
816.72M 816.72M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

90.74%

BSC

Nåværende markedsverdi på Okratech Token er $ 3.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 105.75K. Den sirkulerende forsyningen på ORT er 816.72M, med en total tilgang på 900000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.48M.

Okratech Token (ORT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Okratech Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003477-0.89%
30 dager$ -0.001591-29.13%
60 dager$ -0.000529-12.02%
90 dager$ +0.000455+13.31%
Okratech Token Prisendring i dag

I dag registrerte ORT en endring på $ -0.00003477 (-0.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Okratech Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001591 (-29.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Okratech Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ORT en endring på $ -0.000529 (-12.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Okratech Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000455+13.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Okratech Token (ORT)?

Sjekk ut Okratech Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Okratech Token (ORT)

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Okratech Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ORT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Okratech Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Okratech Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Okratech Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Okratech Token (ORT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Okratech Token (ORT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Okratech Token.

Sjekk Okratech Tokenprisprognosen nå!

Okratech Token (ORT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Okratech Token (ORT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Okratech Token (ORT)

Leter du etter hvordan du kjøperOkratech Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Okratech Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ORT til lokale valutaer

1 Okratech Token(ORT) til VND
101.89168
1 Okratech Token(ORT) til AUD
A$0.00584672
1 Okratech Token(ORT) til GBP
0.00286528
1 Okratech Token(ORT) til EUR
0.0032912
1 Okratech Token(ORT) til USD
$0.003872
1 Okratech Token(ORT) til MYR
RM0.0162624
1 Okratech Token(ORT) til TRY
0.16022336
1 Okratech Token(ORT) til JPY
¥0.569184
1 Okratech Token(ORT) til ARS
ARS$5.71089024
1 Okratech Token(ORT) til RUB
0.323312
1 Okratech Token(ORT) til INR
0.34108448
1 Okratech Token(ORT) til IDR
Rp64.53330752
1 Okratech Token(ORT) til KRW
5.40779008
1 Okratech Token(ORT) til PHP
0.22085888
1 Okratech Token(ORT) til EGP
￡E.0.18647552
1 Okratech Token(ORT) til BRL
R$0.02059904
1 Okratech Token(ORT) til CAD
C$0.00530464
1 Okratech Token(ORT) til BDT
0.47137728
1 Okratech Token(ORT) til NGN
5.78771072
1 Okratech Token(ORT) til COP
$15.0661456
1 Okratech Token(ORT) til ZAR
R.0.06706304
1 Okratech Token(ORT) til UAH
0.15999104
1 Okratech Token(ORT) til TZS
T.Sh.9.58412928
1 Okratech Token(ORT) til VES
Bs0.631136
1 Okratech Token(ORT) til CLP
$3.69776
1 Okratech Token(ORT) til PKR
Rs1.09902848
1 Okratech Token(ORT) til KZT
2.09633952
1 Okratech Token(ORT) til THB
฿0.12316832
1 Okratech Token(ORT) til TWD
NT$0.11701184
1 Okratech Token(ORT) til AED
د.إ0.01421024
1 Okratech Token(ORT) til CHF
Fr0.00305888
1 Okratech Token(ORT) til HKD
HK$0.03008544
1 Okratech Token(ORT) til AMD
֏1.4818144
1 Okratech Token(ORT) til MAD
.د.م0.03492544
1 Okratech Token(ORT) til MXN
$0.07116736
1 Okratech Token(ORT) til SAR
ريال0.01452
1 Okratech Token(ORT) til ETB
Br0.55590304
1 Okratech Token(ORT) til KES
KSh0.50018496
1 Okratech Token(ORT) til JOD
د.أ0.002745248
1 Okratech Token(ORT) til PLN
0.01401664
1 Okratech Token(ORT) til RON
лв0.01668832
1 Okratech Token(ORT) til SEK
kr0.0363968
1 Okratech Token(ORT) til BGN
лв0.00642752
1 Okratech Token(ORT) til HUF
Ft1.28635584
1 Okratech Token(ORT) til CZK
0.07999552
1 Okratech Token(ORT) til KWD
د.ك0.00118096
1 Okratech Token(ORT) til ILS
0.01289376
1 Okratech Token(ORT) til BOB
Bs0.02675552
1 Okratech Token(ORT) til AZN
0.0065824
1 Okratech Token(ORT) til TJS
SM0.03624192
1 Okratech Token(ORT) til GEL
0.0104544
1 Okratech Token(ORT) til AOA
Kz3.52959904
1 Okratech Token(ORT) til BHD
.د.ب0.001459744
1 Okratech Token(ORT) til BMD
$0.003872
1 Okratech Token(ORT) til DKK
kr0.0245872
1 Okratech Token(ORT) til HNL
L0.10148512
1 Okratech Token(ORT) til MUR
0.17555648
1 Okratech Token(ORT) til NAD
$0.0671792
1 Okratech Token(ORT) til NOK
kr0.03848768
1 Okratech Token(ORT) til NZD
$0.0065824
1 Okratech Token(ORT) til PAB
B/.0.003872
1 Okratech Token(ORT) til PGK
K0.01618496
1 Okratech Token(ORT) til QAR
ر.ق0.01405536
1 Okratech Token(ORT) til RSD
дин.0.38599968
1 Okratech Token(ORT) til UZS
soʻm47.80243424
1 Okratech Token(ORT) til ALL
L0.31928512
1 Okratech Token(ORT) til ANG
ƒ0.00693088
1 Okratech Token(ORT) til AWG
ƒ0.0069696
1 Okratech Token(ORT) til BBD
$0.007744
1 Okratech Token(ORT) til BAM
KM0.00642752
1 Okratech Token(ORT) til BIF
Fr11.55792
1 Okratech Token(ORT) til BND
$0.00495616
1 Okratech Token(ORT) til BSD
$0.003872
1 Okratech Token(ORT) til JMD
$0.62110752
1 Okratech Token(ORT) til KHR
15.55018432
1 Okratech Token(ORT) til KMF
Fr1.618496
1 Okratech Token(ORT) til LAK
84.17391136
1 Okratech Token(ORT) til LKR
Rs1.17120256
1 Okratech Token(ORT) til MDL
L0.063888
1 Okratech Token(ORT) til MGA
Ar17.13270944
1 Okratech Token(ORT) til MOP
P0.03101472
1 Okratech Token(ORT) til MVR
0.0592416
1 Okratech Token(ORT) til MWK
MK6.72221792
1 Okratech Token(ORT) til MZN
MT0.2474208
1 Okratech Token(ORT) til NPR
Rs0.54564224
1 Okratech Token(ORT) til PYG
27.653824
1 Okratech Token(ORT) til RWF
Fr5.610528
1 Okratech Token(ORT) til SBD
$0.0317504
1 Okratech Token(ORT) til SCR
0.05548576
1 Okratech Token(ORT) til SRD
$0.14748448
1 Okratech Token(ORT) til SVC
$0.03388
1 Okratech Token(ORT) til SZL
L0.0671792
1 Okratech Token(ORT) til TMT
m0.013552
1 Okratech Token(ORT) til TND
د.ت0.01126752
1 Okratech Token(ORT) til TTD
$0.02621344
1 Okratech Token(ORT) til UGX
Sh13.582976
1 Okratech Token(ORT) til XAF
Fr2.160576
1 Okratech Token(ORT) til XCD
$0.0104544
1 Okratech Token(ORT) til XOF
Fr2.160576
1 Okratech Token(ORT) til XPF
Fr0.391072
1 Okratech Token(ORT) til BWP
P0.05157504
1 Okratech Token(ORT) til BZD
$0.00778272
1 Okratech Token(ORT) til CVE
$0.36311616
1 Okratech Token(ORT) til DJF
Fr0.685344
1 Okratech Token(ORT) til DOP
$0.24014144
1 Okratech Token(ORT) til DZD
د.ج0.5016176
1 Okratech Token(ORT) til FJD
$0.008712
1 Okratech Token(ORT) til GNF
Fr33.66704
1 Okratech Token(ORT) til GTQ
Q0.02965952
1 Okratech Token(ORT) til GYD
$0.81037088
1 Okratech Token(ORT) til ISK
kr0.468512

Okratech Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Okratech Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Okratech Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Okratech Token

Hvor mye er Okratech Token (ORT) verdt i dag?
Live ORT prisen i USD er 0.003872 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORT til USD er $ 0.003872. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Okratech Token?
Markedsverdien for ORT er $ 3.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORT?
Den sirkulerende forsyningen av ORT er 816.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORT ?
ORT oppnådde en ATH-pris på 0.07457966384866581 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORT?
ORT så en ATL-pris på 0.001356615264875941 USD.
Hva er handelsvolumet til ORT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORT er $ 105.75K USD.
Vil ORT gå høyere i år?
ORT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:57:41 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ORT-til-USD-kalkulator

Beløp

ORT
ORT
USD
USD

1 ORT = 0.003872 USD

Handle ORT

ORTUSDT
$0.003872
$0.003872$0.003872
-0.89%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker