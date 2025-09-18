Dagens ORDI livepris er 10.103 USD. Spor prisoppdateringer for ORDI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORDI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ORDI livepris er 10.103 USD. Spor prisoppdateringer for ORDI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORDI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ORDI (ORDI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:44:04 (UTC+8)

ORDI (ORDI) Prisinformasjon (USD)

ORDI (ORDI) sanntidsprisen er $ 10.103. I løpet av de siste 24 timene har ORDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.929 og et toppnivå på $ 10.674, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORDI er $ 96.17437583429198, mens den rekordlave prisen er $ 2.863915241348155.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORDI endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og +1.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på ORDI er $ 212.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.62M. Den sirkulerende forsyningen på ORDI er 21.00M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.16M.

ORDI (ORDI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ORDI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.04526+0.45%
30 dager$ +1.193+13.38%
60 dager$ -1.089-9.74%
90 dager$ +3.315+48.83%
ORDI Prisendring i dag

I dag registrerte ORDI en endring på $ +0.04526 (+0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ORDI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +1.193 (+13.38%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ORDI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ORDI en endring på $ -1.089 (-9.74%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ORDI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.315+48.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ORDI (ORDI)?

Sjekk ut ORDI Prishistorikk-siden nå.

Hva er ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ORDI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ORDI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ORDI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ORDI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ORDI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ORDI (ORDI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ORDI (ORDI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ORDI.

Sjekk ORDIprisprognosen nå!

ORDI (ORDI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ORDI (ORDI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORDI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ORDI (ORDI)

Leter du etter hvordan du kjøperORDI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ORDI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ORDI til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om ORDI

Hvor mye er ORDI (ORDI) verdt i dag?
Live ORDI prisen i USD er 10.103 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORDI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORDI til USD er $ 10.103. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ORDI?
Markedsverdien for ORDI er $ 212.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORDI?
Den sirkulerende forsyningen av ORDI er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORDI ?
ORDI oppnådde en ATH-pris på 96.17437583429198 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORDI?
ORDI så en ATL-pris på 2.863915241348155 USD.
Hva er handelsvolumet til ORDI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORDI er $ 1.62M USD.
Vil ORDI gå høyere i år?
ORDI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORDI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:44:04 (UTC+8)

