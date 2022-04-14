ORDI (ORDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORDI (ORDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORDI (ORDI) Informasjon ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Blokkutforsker: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0 Kjøp ORDI nå!

ORDI (ORDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORDI (ORDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 206.85M $ 206.85M $ 206.85M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 206.85M $ 206.85M $ 206.85M All-time high: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 All-Time Low: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Nåværende pris: $ 9.85 $ 9.85 $ 9.85 Lær mer om ORDI (ORDI) pris

ORDI (ORDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORDI (ORDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORDIs tokenomics, kan du utforske ORDI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ORDI Interessert i å legge til ORDI (ORDI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ORDI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

ORDI (ORDI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ORDI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ORDI nå!

ORDI prisforutsigelse Vil du vite hvor ORDI kan være på vei? Vår ORDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORDI tokenets prisforutsigelse nå!

