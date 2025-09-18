Hva er OpenLedger (OPEN)

OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics.

OpenLedger er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OpenLedger investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OPEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om OpenLedger på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OpenLedger kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OpenLedger Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpenLedger (OPEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpenLedger (OPEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpenLedger.

Sjekk OpenLedgerprisprognosen nå!

OpenLedger (OPEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpenLedger (OPEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OpenLedger (OPEN)

Leter du etter hvordan du kjøperOpenLedger? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OpenLedger på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OPEN til lokale valutaer

Prøv konverting

OpenLedger Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OpenLedger, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OpenLedger Hvor mye er OpenLedger (OPEN) verdt i dag? Live OPEN prisen i USD er 0.96621 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OPEN-til-USD-pris? $ 0.96621 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OPEN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OpenLedger? Markedsverdien for OPEN er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OPEN? Den sirkulerende forsyningen av OPEN er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPEN ? OPEN oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OPEN? OPEN så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til OPEN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPEN er $ 3.17M USD . Vil OPEN gå høyere i år? OPEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPEN prisprognosen for en mer grundig analyse.

OpenLedger (OPEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-20 15:35:00 Bransjeoppdateringer U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?