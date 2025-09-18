Dagens OpenLedger livepris er 0.96621 USD. Spor prisoppdateringer for OPEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OpenLedger livepris er 0.96621 USD. Spor prisoppdateringer for OPEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OpenLedger (OPEN) Live prisdiagram
OpenLedger (OPEN) Prisinformasjon (USD)

OpenLedger (OPEN) sanntidsprisen er $ 0.96621. I løpet av de siste 24 timene har OPEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.84553 og et toppnivå på $ 0.98552, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPEN endret seg med +4.01% i løpet av den siste timen, +1.25% over 24 timer og +0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpenLedger (OPEN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på OpenLedger er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.17M. Den sirkulerende forsyningen på OPEN er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 966.21M.

OpenLedger (OPEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OpenLedger for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0119622+1.25%
30 dager$ +0.66621+222.07%
60 dager$ +0.66621+222.07%
90 dager$ +0.66621+222.07%
OpenLedger Prisendring i dag

I dag registrerte OPEN en endring på $ +0.0119622 (+1.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OpenLedger 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.66621 (+222.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OpenLedger 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OPEN en endring på $ +0.66621 (+222.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OpenLedger 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.66621+222.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OpenLedger (OPEN)?

Sjekk ut OpenLedger Prishistorikk-siden nå.

Hva er OpenLedger (OPEN)

OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics.

OpenLedger er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OpenLedger investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OPEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OpenLedger på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OpenLedger kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OpenLedger Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpenLedger (OPEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpenLedger (OPEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpenLedger.

Sjekk OpenLedgerprisprognosen nå!

OpenLedger (OPEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpenLedger (OPEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OpenLedger (OPEN)

Leter du etter hvordan du kjøperOpenLedger? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OpenLedger på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av OpenLedger, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OpenLedger nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OpenLedger

Hvor mye er OpenLedger (OPEN) verdt i dag?
Live OPEN prisen i USD er 0.96621 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPEN til USD er $ 0.96621. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OpenLedger?
Markedsverdien for OPEN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPEN?
Den sirkulerende forsyningen av OPEN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPEN ?
OPEN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPEN?
OPEN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til OPEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPEN er $ 3.17M USD.
Vil OPEN gå høyere i år?
OPEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
OpenLedger (OPEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

