OpenLedger (OPEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OpenLedger (OPEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OpenLedger (OPEN) Informasjon OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics. Offisiell nettside: https://www.openledger.xyz/ Teknisk dokument: https://openledger.gitbook.io/openledger Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa227cc36938f0c9e09ce0e64dfab226cad739447 Kjøp OPEN nå!

OpenLedger (OPEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OpenLedger (OPEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 767.20M $ 767.20M $ 767.20M All-time high: $ 1.88159 $ 1.88159 $ 1.88159 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.7672 $ 0.7672 $ 0.7672 Lær mer om OpenLedger (OPEN) pris

OpenLedger (OPEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OpenLedger (OPEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPENs tokenomics, kan du utforske OPEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OPEN Interessert i å legge til OpenLedger (OPEN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OPEN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OPEN på MEXC nå!

OpenLedger (OPEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OPEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OPEN nå!

OPEN prisforutsigelse Vil du vite hvor OPEN kan være på vei? Vår OPEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPEN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!