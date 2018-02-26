Ontology Token (ONT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ontology Token (ONT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ontology Token (ONT) Informasjon Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules. Offisiell nettside: https://ont.io/ Teknisk dokument: https://docs.ont.io Blokkutforsker: https://explorer.ont.io/ Kjøp ONT nå!

Ontology Token (ONT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ontology Token (ONT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 123.39M $ 123.39M $ 123.39M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 134.90M $ 134.90M $ 134.90M All-time high: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 All-Time Low: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Nåværende pris: $ 0.1349 $ 0.1349 $ 0.1349 Lær mer om Ontology Token (ONT) pris

Ontology Token (ONT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ontology Token (ONT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONTs tokenomics, kan du utforske ONT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ONT Interessert i å legge til Ontology Token (ONT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ONT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ONT på MEXC nå!

Ontology Token (ONT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ONT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ONT nå!

ONT prisforutsigelse Vil du vite hvor ONT kan være på vei? Vår ONT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONT tokenets prisforutsigelse nå!

