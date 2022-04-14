SkyAI (SKYAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SkyAI (SKYAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SkyAI (SKYAI) Informasjon Offisiell nettside: https://skyai.pro Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x92aa03137385F18539301349dcfC9EbC923fFb10 Kjøp SKYAI nå!

SkyAI (SKYAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SkyAI (SKYAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M All-time high: $ 0.101 $ 0.101 $ 0.101 All-Time Low: $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 Nåværende pris: $ 0.03713 $ 0.03713 $ 0.03713 Lær mer om SkyAI (SKYAI) pris

SkyAI (SKYAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SkyAI (SKYAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKYAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKYAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKYAIs tokenomics, kan du utforske SKYAI tokenets livepris!

