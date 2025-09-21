Ontology Token (ONT)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ontology Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1371 $0.1371 $0.1371 -0.50% USD Faktisk Prediksjon Ontology Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ontology Token (ONT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ontology Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1371 i 2025. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ontology Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143955 i 2026. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONT for 2027 $ 0.151152 med en 10.25% vekstrate. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONT for 2028 $ 0.158710 med en 15.76% vekstrate. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONT for 2029 $ 0.166645 med en 21.55% vekstrate. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONT for 2030 $ 0.174978 med en 27.63% vekstrate. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ontology Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.285021. Ontology Token (ONT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ontology Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.464269. År Pris Vekst 2025 $ 0.1371 0.00%

Gjeldende Ontology Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1371$ 0.1371 $ 0.1371 Prisendring (24 t) -0.50% Markedsverdi $ 125.41M$ 125.41M $ 125.41M Opplagsforsyning 914.70M 914.70M 914.70M Volum (24 timer) $ 258.04K$ 258.04K $ 258.04K Volum (24 timer) -- Den siste ONT-prisen er $ 0.1371. Den har en 24-timers endring på -0.50%, med et 24-timers handelsvolum på $ 258.04K. Videre har ONT en sirkulerende forsyning på 914.70M og total markedsverdi på $ 125.41M. Se ONT livepris

Hvordan kjøpe Ontology Token (ONT) Prøver du å kjøpe ONT? Du kan nå kjøpe ONT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Ontology Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper ONT nå

Ontology Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ontology Token direktepris, er gjeldende pris for Ontology Token 0.1371USD. Den sirkulerende forsyningen av Ontology Token(ONT) er 0.00 ONT , som gir den en markedsverdi på $125.41M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.001000 $ 0.1383 $ 0.1347

7 dager -0.06% $ -0.009800 $ 0.1497 $ 0.1338

30 dager 0.02% $ 0.002599 $ 0.2289 $ 0.126 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ontology Token vist en prisbevegelse på $0.001000 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ontology Token handlet på en topp på $0.1497 og en bunn på $0.1338 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til ONT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ontology Token opplevd en 0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002599 av dens verdi. Dette indikerer at ONT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Ontology Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ONT prishistorikk

Hvordan fungerer Ontology Token (ONT) prisforutsigelsesmodul? Ontology Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ONT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ontology Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ONT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ontology Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ONT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ONT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ontology Token.

Hvorfor er ONT-prisforutsigelse viktig?

ONT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ONT nå? I følge dine forutsigelser vil ONT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ONT neste måned? I følge Ontology Token (ONT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ONT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ONT koste i 2026? Prisen på 1 Ontology Token (ONT) i dag er $0.1371 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ONT i 2027? Ontology Token (ONT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ONT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Ontology Token (ONT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ONT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Ontology Token (ONT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ONT koste i 2030? Prisen på 1 Ontology Token (ONT) i dag er $0.1371 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ONT i 2040? Ontology Token (ONT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONT innen 2040.