Ontology Token Pris(ONT)

$0.1365
-4.21%1D
Ontology Token (ONT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:40 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1357
24 timer lav
$ 0.1439
24 timer høy

$ 0.1357
$ 0.1439
$ 11.176600456237793
$ 0.1058056271007376
-1.16%

-4.21%

-2.50%

-2.50%

Ontology Token (ONT) sanntidsprisen er $ 0.1366. I løpet av de siste 24 timene har ONT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1357 og et toppnivå på $ 0.1439, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONT er $ 11.176600456237793, mens den rekordlave prisen er $ 0.1058056271007376.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONT endret seg med -1.16% i løpet av den siste timen, -4.21% over 24 timer og -2.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ontology Token (ONT) Markedsinformasjon

No.322

$ 124.95M
$ 337.58K
$ 136.60M
914.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
91.46%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
ONT

Nåværende markedsverdi på Ontology Token er $ 124.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 337.58K. Den sirkulerende forsyningen på ONT er 914.70M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.60M.

Ontology Token (ONT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ontology Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.005999-4.21%
30 dager$ +0.0021+1.56%
60 dager$ -0.0271-16.56%
90 dager$ +0.0183+15.46%
Ontology Token Prisendring i dag

I dag registrerte ONT en endring på $ -0.005999 (-4.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ontology Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0021 (+1.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ontology Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ONT en endring på $ -0.0271 (-16.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ontology Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0183+15.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ontology Token (ONT)?

Sjekk ut Ontology Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ontology Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ONT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ontology Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ontology Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ontology Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ontology Token (ONT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ontology Token (ONT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ontology Token.

Sjekk Ontology Tokenprisprognosen nå!

Ontology Token (ONT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ontology Token (ONT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ontology Token (ONT)

Leter du etter hvordan du kjøperOntology Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ontology Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ONT til lokale valutaer

1 Ontology Token(ONT) til VND
3,594.629
1 Ontology Token(ONT) til AUD
A$0.206266
1 Ontology Token(ONT) til GBP
0.101084
1 Ontology Token(ONT) til EUR
0.11611
1 Ontology Token(ONT) til USD
$0.1366
1 Ontology Token(ONT) til MYR
RM0.57372
1 Ontology Token(ONT) til TRY
5.651142
1 Ontology Token(ONT) til JPY
¥20.0802
1 Ontology Token(ONT) til ARS
ARS$201.474072
1 Ontology Token(ONT) til RUB
11.36512
1 Ontology Token(ONT) til INR
12.033094
1 Ontology Token(ONT) til IDR
Rp2,276.665756
1 Ontology Token(ONT) til KRW
191.04876
1 Ontology Token(ONT) til PHP
7.794396
1 Ontology Token(ONT) til EGP
￡E.6.578656
1 Ontology Token(ONT) til BRL
R$0.726712
1 Ontology Token(ONT) til CAD
C$0.187142
1 Ontology Token(ONT) til BDT
16.629684
1 Ontology Token(ONT) til NGN
204.184216
1 Ontology Token(ONT) til COP
$533.59375
1 Ontology Token(ONT) til ZAR
R.2.368644
1 Ontology Token(ONT) til UAH
5.644312
1 Ontology Token(ONT) til TZS
T.Sh.338.117784
1 Ontology Token(ONT) til VES
Bs22.2658
1 Ontology Token(ONT) til CLP
$130.453
1 Ontology Token(ONT) til PKR
Rs38.772544
1 Ontology Token(ONT) til KZT
73.956606
1 Ontology Token(ONT) til THB
฿4.347978
1 Ontology Token(ONT) til TWD
NT$4.128052
1 Ontology Token(ONT) til AED
د.إ0.501322
1 Ontology Token(ONT) til CHF
Fr0.107914
1 Ontology Token(ONT) til HKD
HK$1.061382
1 Ontology Token(ONT) til AMD
֏52.27682
1 Ontology Token(ONT) til MAD
.د.م1.232132
1 Ontology Token(ONT) til MXN
$2.509342
1 Ontology Token(ONT) til SAR
ريال0.51225
1 Ontology Token(ONT) til ETB
Br19.611662
1 Ontology Token(ONT) til KES
KSh17.645988
1 Ontology Token(ONT) til JOD
د.أ0.0968494
1 Ontology Token(ONT) til PLN
0.494492
1 Ontology Token(ONT) til RON
лв0.590112
1 Ontology Token(ONT) til SEK
kr1.285406
1 Ontology Token(ONT) til BGN
лв0.226756
1 Ontology Token(ONT) til HUF
Ft45.411304
1 Ontology Token(ONT) til CZK
2.823522
1 Ontology Token(ONT) til KWD
د.ك0.041663
1 Ontology Token(ONT) til ILS
0.454878
1 Ontology Token(ONT) til BOB
Bs0.943906
1 Ontology Token(ONT) til AZN
0.23222
1 Ontology Token(ONT) til TJS
SM1.278576
1 Ontology Token(ONT) til GEL
0.36882
1 Ontology Token(ONT) til AOA
Kz124.520462
1 Ontology Token(ONT) til BHD
.د.ب0.0514982
1 Ontology Token(ONT) til BMD
$0.1366
1 Ontology Token(ONT) til DKK
kr0.86741
1 Ontology Token(ONT) til HNL
L3.580286
1 Ontology Token(ONT) til MUR
6.193444
1 Ontology Token(ONT) til NAD
$2.37001
1 Ontology Token(ONT) til NOK
kr1.357804
1 Ontology Token(ONT) til NZD
$0.23222
1 Ontology Token(ONT) til PAB
B/.0.1366
1 Ontology Token(ONT) til PGK
K0.570988
1 Ontology Token(ONT) til QAR
ر.ق0.495858
1 Ontology Token(ONT) til RSD
дин.13.624484
1 Ontology Token(ONT) til UZS
soʻm1,686.418522
1 Ontology Token(ONT) til ALL
L11.264036
1 Ontology Token(ONT) til ANG
ƒ0.244514
1 Ontology Token(ONT) til AWG
ƒ0.24588
1 Ontology Token(ONT) til BBD
$0.2732
1 Ontology Token(ONT) til BAM
KM0.226756
1 Ontology Token(ONT) til BIF
Fr407.751
1 Ontology Token(ONT) til BND
$0.174848
1 Ontology Token(ONT) til BSD
$0.1366
1 Ontology Token(ONT) til JMD
$21.912006
1 Ontology Token(ONT) til KHR
548.593796
1 Ontology Token(ONT) til KMF
Fr57.0988
1 Ontology Token(ONT) til LAK
2,969.565158
1 Ontology Token(ONT) til LKR
Rs41.318768
1 Ontology Token(ONT) til MDL
L2.2539
1 Ontology Token(ONT) til MGA
Ar604.423582
1 Ontology Token(ONT) til MOP
P1.094166
1 Ontology Token(ONT) til MVR
2.08998
1 Ontology Token(ONT) til MWK
MK237.152626
1 Ontology Token(ONT) til MZN
MT8.72874
1 Ontology Token(ONT) til NPR
Rs19.249672
1 Ontology Token(ONT) til PYG
975.5972
1 Ontology Token(ONT) til RWF
Fr197.9334
1 Ontology Token(ONT) til SBD
$1.12012
1 Ontology Token(ONT) til SCR
2.079052
1 Ontology Token(ONT) til SRD
$5.203094
1 Ontology Token(ONT) til SVC
$1.19525
1 Ontology Token(ONT) til SZL
L2.37001
1 Ontology Token(ONT) til TMT
m0.4781
1 Ontology Token(ONT) til TND
د.ت0.397506
1 Ontology Token(ONT) til TTD
$0.924782
1 Ontology Token(ONT) til UGX
Sh479.1928
1 Ontology Token(ONT) til XAF
Fr76.2228
1 Ontology Token(ONT) til XCD
$0.36882
1 Ontology Token(ONT) til XOF
Fr76.2228
1 Ontology Token(ONT) til XPF
Fr13.7966
1 Ontology Token(ONT) til BWP
P1.819512
1 Ontology Token(ONT) til BZD
$0.274566
1 Ontology Token(ONT) til CVE
$12.810348
1 Ontology Token(ONT) til DJF
Fr24.3148
1 Ontology Token(ONT) til DOP
$8.471932
1 Ontology Token(ONT) til DZD
د.ج17.697896
1 Ontology Token(ONT) til FJD
$0.30735
1 Ontology Token(ONT) til GNF
Fr1,187.737
1 Ontology Token(ONT) til GTQ
Q1.046356
1 Ontology Token(ONT) til GYD
$28.589014
1 Ontology Token(ONT) til ISK
kr16.5286

Ontology Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ontology Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ontology Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ontology Token

Hvor mye er Ontology Token (ONT) verdt i dag?
Live ONT prisen i USD er 0.1366 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ONT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ONT til USD er $ 0.1366. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ontology Token?
Markedsverdien for ONT er $ 124.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ONT?
Den sirkulerende forsyningen av ONT er 914.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONT ?
ONT oppnådde en ATH-pris på 11.176600456237793 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ONT?
ONT så en ATL-pris på 0.1058056271007376 USD.
Hva er handelsvolumet til ONT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONT er $ 337.58K USD.
Vil ONT gå høyere i år?
ONT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ONT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:40 (UTC+8)

