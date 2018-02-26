Hva er Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ontology Token (ONT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ontology Token (ONT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ontology Token.

Sjekk Ontology Tokenprisprognosen nå!

Ontology Token (ONT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ontology Token (ONT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ontology Token Hvor mye er Ontology Token (ONT) verdt i dag? Live ONT prisen i USD er 0.1366 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ONT-til-USD-pris? $ 0.1366 . Hva er markedsverdien for Ontology Token? Markedsverdien for ONT er $ 124.95M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ONT? Den sirkulerende forsyningen av ONT er 914.70M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONT ? ONT oppnådde en ATH-pris på 11.176600456237793 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ONT? ONT så en ATL-pris på 0.1058056271007376 USD . Hva er handelsvolumet til ONT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONT er $ 337.58K USD .

Ontology Token (ONT) Viktige bransjeoppdateringer

