Terra Classic (LUNC) Informasjon Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Offisiell nettside: https://www.terra-classic.money Teknisk dokument: https://classic-docs.terra.money Blokkutforsker: https://finder.terra.money/classic

Terra Classic (LUNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Terra Classic (LUNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 326.56M $ 326.56M $ 326.56M Total forsyning: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Sirkulerende forsyning: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 385.03M $ 385.03M $ 385.03M All-time high: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 All-Time Low: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Nåværende pris: $ 0.00005933 $ 0.00005933 $ 0.00005933 Lær mer om Terra Classic (LUNC) pris

Terra Classic (LUNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Terra Classic (LUNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUNCs tokenomics, kan du utforske LUNC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LUNC Interessert i å legge til Terra Classic (LUNC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LUNC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Terra Classic (LUNC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUNC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUNC nå!

LUNC prisforutsigelse Vil du vite hvor LUNC kan være på vei? Vår LUNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUNC tokenets prisforutsigelse nå!

