ONI pris i dag

Sanntids ONI (ONI) pris i dag er $ 0.01747, med en 4.54% endring de siste 24 timene. Nåværende ONI til USD konverteringssats er $ 0.01747 per ONI.

ONI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ONI. I løpet av de siste 24 timene ONI har den blitt handlet mellom $ 0.01671(laveste) og $ 0.01756 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ONI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -6.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 899.97.

ONI (ONI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 899.97$ 899.97 $ 899.97 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede ONINO

