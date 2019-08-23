Ontology Gas (ONG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ontology Gas (ONG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ontology Gas (ONG) Informasjon ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Offisiell nettside: https://ont.io/ Teknisk dokument: https://docs.ont.io/ Blokkutforsker: https://explorer.ont.io/ Kjøp ONG nå!

Ontology Gas (ONG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ontology Gas (ONG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.30M $ 159.30M $ 159.30M All-time high: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 All-Time Low: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Nåværende pris: $ 0.1593 $ 0.1593 $ 0.1593 Lær mer om Ontology Gas (ONG) pris

Ontology Gas (ONG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ontology Gas (ONG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONGs tokenomics, kan du utforske ONG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ONG Interessert i å legge til Ontology Gas (ONG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ONG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ONG på MEXC nå!

Ontology Gas (ONG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ONG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ONG nå!

ONG prisforutsigelse Vil du vite hvor ONG kan være på vei? Vår ONG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!