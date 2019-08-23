ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

NavnONG

RangeringNo.489

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.74%

Opplagsforsyning426,189,476.8508448

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.4261%

Utstedelsesdato2019-08-23

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt1.43 USDT

All-time high4.59254,2018-09-28

Laveste pris0.0393381415969,2020-03-13

Offentlig blokkjedeONT

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...