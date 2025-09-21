Ontology Gas (ONG)-prisforutsigelse (USD)

Få Ontology Gas prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ONG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ontology Gas % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1648 $0.1648 $0.1648 -0.84% USD Faktisk Prediksjon Ontology Gas-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ontology Gas potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1648 i 2025. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ontology Gas potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.17304 i 2026. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONG for 2027 $ 0.181692 med en 10.25% vekstrate. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONG for 2028 $ 0.190776 med en 15.76% vekstrate. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONG for 2029 $ 0.200315 med en 21.55% vekstrate. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONG for 2030 $ 0.210331 med en 27.63% vekstrate. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ontology Gas potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.342607. Ontology Gas (ONG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ontology Gas potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.558071. År Pris Vekst 2025 $ 0.1648 0.00%

2026 $ 0.17304 5.00%

2027 $ 0.181692 10.25%

2028 $ 0.190776 15.76%

2029 $ 0.200315 21.55%

2030 $ 0.210331 27.63%

2031 $ 0.220847 34.01%

2032 $ 0.231890 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.243484 47.75%

2034 $ 0.255658 55.13%

2035 $ 0.268441 62.89%

2036 $ 0.281863 71.03%

2037 $ 0.295957 79.59%

2038 $ 0.310754 88.56%

2039 $ 0.326292 97.99%

2040 $ 0.342607 107.89% Vis mer Kortsiktig Ontology Gas-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.1648 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.164822 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.164958 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.165477 0.41% Ontology Gas (ONG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ONG September 21, 2025(I dag) er $0.1648 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ontology Gas (ONG) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ONG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.164822 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ontology Gas (ONG) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ONG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.164958 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ontology Gas (ONG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ONG $0.165477 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ontology Gas prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1648$ 0.1648 $ 0.1648 Prisendring (24 t) -0.84% Markedsverdi $ 70.00M$ 70.00M $ 70.00M Opplagsforsyning 425.00M 425.00M 425.00M Volum (24 timer) $ 285.99K$ 285.99K $ 285.99K Volum (24 timer) -- Den siste ONG-prisen er $ 0.1648. Den har en 24-timers endring på -0.84%, med et 24-timers handelsvolum på $ 285.99K. Videre har ONG en sirkulerende forsyning på 425.00M og total markedsverdi på $ 70.00M. Se ONG livepris

Ontology Gas Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ontology Gas direktepris, er gjeldende pris for Ontology Gas 0.1647USD. Den sirkulerende forsyningen av Ontology Gas(ONG) er 0.00 ONG , som gir den en markedsverdi på $70.00M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000299 $ 0.1668 $ 0.1637

7 dager -0.05% $ -0.008699 $ 0.1745 $ 0.1627

30 dager -0.04% $ -0.008099 $ 0.2319 $ 0.1587 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ontology Gas vist en prisbevegelse på $-0.000299 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ontology Gas handlet på en topp på $0.1745 og en bunn på $0.1627 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til ONG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ontology Gas opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.008099 av dens verdi. Dette indikerer at ONG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Ontology Gas prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ONG prishistorikk

Hvordan fungerer Ontology Gas (ONG) prisforutsigelsesmodul? Ontology Gas-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ONG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ontology Gas det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ONG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ontology Gas. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ONG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ONG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ontology Gas.

Hvorfor er ONG-prisforutsigelse viktig?

ONG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ONG nå? I følge dine forutsigelser vil ONG oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ONG neste måned? I følge Ontology Gas (ONG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ONG-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ONG koste i 2026? Prisen på 1 Ontology Gas (ONG) i dag er $0.1648 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ONG i 2027? Ontology Gas (ONG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONG innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ONG i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Ontology Gas (ONG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ONG i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Ontology Gas (ONG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ONG koste i 2030? Prisen på 1 Ontology Gas (ONG) i dag er $0.1648 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ONG i 2040? Ontology Gas (ONG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONG innen 2040. Registrer deg nå